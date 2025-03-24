台灣「TOYOTA神車Altis」推底盤懸吊升級！操控更穩、樂趣更多

▲原廠針對TOYOTA Altis推GR懸吊升級服務！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

3月才剛結束TOYOTA GR Garage展間開幕，為了滿足對GR性能操控的台灣消費者，台灣和泰針對普通款的TOYOTA Altis推出底盤懸吊升級服務，換上與Altis GR Sport相同的運動化懸吊，讓普通款的神車Altis不僅動態更穩，也能擁有更多駕駛樂趣。

▲底盤、後防傾升級強調擁有來自Altis GR Sport操控樂趣。

去年12月TOYOTA Corolla統規賽開跑，加上今年3月TOYOTA GR Garage展間開幕，可見台灣原廠對GR性能車與熱血車迷有高度的重視，而本次推出的TOYOTA Altis升級服務，能讓更多一般消費者體驗到GR Sport操控精髓。

台灣和泰針對2019～2023年的普通款Altis推升級套件，來自Altis GR Sport避震器阻尼，售價15,980元，另還能再搭配6,980元的後防傾桿，以上價格都已含完工價安裝工資。

TOYOTA原廠表示本次升級之零件係專為Altis車款所設計，經過嚴格測試與驗證，品質可靠，且升級後可享有1年或2萬公里(以先到者為準)的原廠保固，無需擔心售後問題。即日起於全台TOYOTA服務廠開放升級。由GR團隊專業調校跑車化懸吊系統，強化前後避震器阻尼係數，並加粗防傾平衡桿，有效減少過彎時車身側傾，提高車身穩定度。

▲台灣去年Altis GR Sport上市，僅提供2.0升自然進氣，新推出的升級套件能讓更多普通款Altis族群受惠。

該套件訴求更優的操控抓地能力，並享有1年或2萬公里的原廠保固，事實上，去年5月台灣Altis GR Sport升級至2.0升自然進氣，取消過去的1.8升汽油與1.8升油電，如今透過新推出的升級服務，再也不用負擔2.0升的稅金，也能讓1.8升的普通款Altis擁有GR Sport的俐落身手。