704萬起！台灣保時捷「小改款911」4／10發表　首度導入油電動力

▲台灣保時捷預告小改款911跑車（992.2世代）將在4／10登台發表。（圖／翻攝自Porsche，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

保時捷（Porsche）繼去年海外發表小改款911跑車（992.2世代）、並於今年1月增添911 Carrera S車型（報導請點此）後，台灣保時捷也正式發出媒體邀約，預告將在4月10日於保時捷駕駛中心舉行「The New 911發表會」。

保時捷小改款911台灣售價編成

Carrera：704萬起

Carrera T：777萬

Carrera S：845萬

Carrera GTS ：946萬起

Carrera 4 GTS：991萬起

Carrera GTS Cabriolet敞篷：1,021萬起

Carrera 4 GTS Cabriolet敞篷：1,066萬起

Targa 4 GTS：1,066萬起

▲新911跑車也首度導入T-Hybrid油電動力，其中GTS車型在電子渦輪技術、15匹電動馬達及1.9kWh電池下，具有綜效馬力541匹／62.2公斤米扭力。

目前小改款911售價自704-1,066萬元不等，此次小改款也是911首度導入油電動力，不僅Carrera入門車型馬力提升9匹至394匹／45.9公斤米扭力，其中GTS車型更搭載全新開發的3.6升水平對臥6缸T-Hybrid油電動力，在電子渦輪技術、15匹電動馬達及1.9kWh電池下，具有綜效馬力541匹／62.2公斤米扭力，比改款前增加61匹馬力，靜止加速破百僅需3.0秒。

▲小改款911標配LED矩陣頭燈，並首次將所有照明功能整合在內，車尾也針對擾流格柵重新設計、牌照位置上移。



小改款911標配LED矩陣頭燈，並首次將所有照明功能整合在內；車尾也採用全新設計的燈條、牌照位置上移，並重新設計車尾擾流格柵，讓視覺上也有明顯變化。座艙部分則首次搭載12.6吋數位儀表，結合10.9吋中控螢幕，另外也將引擎啟動鈕改到方向盤左側，提供手機無線充電板。

▲小改款911首次搭載12.6吋數位儀表，另外也將引擎啟動鈕改到方向盤左側，提供手機無線充電板。