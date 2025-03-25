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TOYOTA Corolla Cross日本改款「更香、有專屬配備」！最快4月接單

▲日規TOYOTA Corolla Cross預計今年5月登場！此為日規現行款。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日規改款TOYOTA Corolla Cross藏驚喜、有好料！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日本預計今年5月上市小改款TOYOTA Corolla Cross，而近來已經有更進一步消息流出，日規新Corolla Cross將升級獨家好康配備，具有方向燈投影路面功能，且最快就會在4月中旬開始接單！

▲方向燈投影

▲日規將首度為Corolla Cross導入方向燈路面投影。（示意圖／翻攝自賓士）

相較台灣、泰國、菲律賓等市場，日本雖晚一步換上亞太規造型，不過日規本次改款卻倒是有不少獨家配備，將導入方向燈道路投影功能，其功能在使用方向燈時，會在路面上投射方向燈箭頭來提醒用路人，來保障行人安全。

▲日本預計今年5月推出小改款Corolla Cross！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲四驅將新增雪地模式。此為日規現行款。

相較台灣僅有單1的前驅設定，日規還另有E-Four四驅，小改款另針對四驅增加Snow Extra新模式，在面對雪地環境時，也能提供較佳的四輪抓地能力，來保持車輛穩定。

動力上日規改款將全面改搭油電引擎，在原本的1.8升油電、2.0升自然進氣，小改款預計將2.0升自然進氣淘汰換成2.0升油電，讓日規TOYOTA Corolla Cross把主力都放在油電陣容上。

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關鍵字：TOYOTACorolla CrossSUV跨界休旅新年式油電Corolla Sport掀背鋼砲

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