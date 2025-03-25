ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「Nissan新7人座休旅」大陸下殺新台幣90萬有找！2.0升渦輪送終身保固

▲Nissan Pathfinder休旅降價出招，還送引擎動力終身保固。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan Pathfinder休旅降價出招，還送引擎動力終身保固。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

比台灣熟悉X-Trail更大、更霸氣的Nissan Pathfinder全新旗艦休旅，大陸自從去年開賣後也獲得不錯的市場討論度，近來為了拯救大陸車市低迷的買氣，Nissan Pathfinder也推出降價搶市，還針對動力送終身保固！

▲Nissan Pathfinder休旅降價出招，還送引擎動力終身保固。（圖／翻攝自Nissan）

▲大陸去年才剛上市的Nissan Pathfinder，今年就降價搶訂單。

大陸車市火拚競爭激烈，不只TOYOTA送終身保固，近來Nissan Pathfinder也跟進，全新Nissan Pathfinder最早於去年大陸開賣，共有3排6人座、7人座車型，原售價23.98～30.18萬人民幣，如今下探到人民幣19.98萬就能入手，折合新台幣89.9萬。

作為全新旗艦7人座代表，Nissan Pathfinder車長擁有5,130mm、軸距為2,900mm，採用2.0升渦輪，外型設計更是與台灣在售Nissan車款截然不同，不僅霸氣、威風凜凜，其更具有不俗的豪華空間車室。

▲Nissan Pathfinder休旅降價出招，還送引擎動力終身保固。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan Pathfinder休旅降價出招，還送引擎動力終身保固。（圖／翻攝自Nissan）

▲新車搭載招牌的Propilot輔助駕駛，用料材質不輸豪華車系。

Pathfinder搭載2.0升渦輪引擎，與9速手自排變速箱搭配，具備252匹馬力。內艙科技感十足，採用全新的數位座艙，中控大液晶螢幕與數位儀錶連成一氣，塑造出與X-Trail不同的高質感科技氛圍。

►特斯拉證實「全新入門電動車」要來了！售價預估折合新台幣百萬有找

►台灣「福斯Golf」完售出清！8.5代小改款今年接棒　新Tiguan再等等

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：NissanPathfinderX-TrailSUV休旅e-Power7人座

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

王子.邱宇辰組新團「出道即解散」　「不想合唱」為歌迷合體：以前感情不好

推薦閱讀

TOYOTA Corolla Cross日本改款「更香、有專屬配備」！最快4月接單

TOYOTA Corolla Cross日本改款「更香、有專屬配備」！最快4月接單

「Nissan新7人座休旅」大陸下殺新台幣90萬有找！2.0升渦輪送終身保固

「Nissan新7人座休旅」大陸下殺新台幣90萬有找！2.0升渦輪送終身保固

704萬起！台灣保時捷「小改款911」4／10發表　首度導入油電動力

704萬起！台灣保時捷「小改款911」4／10發表　首度導入油電動力

台灣速霸陸「WRX入門版實車照曝光」！外觀配備多處細節調整

台灣速霸陸「WRX入門版實車照曝光」！外觀配備多處細節調整

TOYOTA「旗艦越野休旅」新年式升級！強化防盜系統、搭12吋儀表

TOYOTA「旗艦越野休旅」新年式升級！強化防盜系統、搭12吋儀表

研究指「新型排檔方式」易讓駕駛困惑！非直覺設計、恐增加風險

研究指「新型排檔方式」易讓駕駛困惑！非直覺設計、恐增加風險

最新文章

TOYOTA Corolla Cross日本改款更香2025-03-25

「Nissan新7人座休旅」下殺90萬有找2025-03-25

保時捷小改款911預告4／10登台2025-03-25

台灣速霸陸WRX入門版實車照曝光2025-03-25

TOYOTA Land Cruiser 300新年式2025-03-25

研究指新型排檔方式易讓駕駛困惑2025-03-24

日系4車廠共同發聲開放重機上國道2025-03-24

日規「LEXUS NX入門款」將提前停產2025-03-24

光陽突發聲明公司高層並無不合2025-03-24

台灣「TOYOTA神車Altis」推底盤懸吊升級2025-03-24

熱門文章

日系4車廠共同發聲開放重機上國道2025-03-24

日規「LEXUS NX入門款」將提前停產2025-03-24

「Nissan入門小休旅」終於有左駕2025-03-24

TOYOTA Land Cruiser 300新年式2025-03-25

台灣速霸陸WRX入門版實車照曝光2025-03-25

保時捷小改款911預告4／10登台2025-03-25

研究指新型排檔方式易讓駕駛困惑2025-03-24

台灣「TOYOTA神車Altis」推底盤懸吊升級2025-03-24

Honda「新白牌電動機車」亮相2025-03-22

Mazda「入門休旅CX-20」鎖定TOYOTA神車2025-03-24

相關新聞

TOYOTA「旗艦越野休旅」新年式升級！強化防盜系統、搭12吋儀表

TOYOTA「旗艦越野休旅」新年式升級！強化防盜系統、搭12吋儀表

日規「LEXUS NX入門款」將提前停產清庫存！台灣未來恐跟進停售

日規「LEXUS NX入門款」將提前停產清庫存！台灣未來恐跟進停售

折合新台幣60萬有找！「Nissan入門小休旅」終於有左駕　採1.0渦輪

折合新台幣60萬有找！「Nissan入門小休旅」終於有左駕　採1.0渦輪

Mazda「入門休旅CX-20」鎖定TOYOTA神車！今年問世　台灣導入機率高

Mazda「入門休旅CX-20」鎖定TOYOTA神車！今年問世　台灣導入機率高

有望150萬內！台灣速霸陸「新進口旅行車」上路測試　上半年上市

有望150萬內！台灣速霸陸「新進口旅行車」上路測試　上半年上市

讀者迴響

熱門文章

快訊／日系4車廠共同發聲「開放重機上國道」！王世堅＆林世宗力挺

快訊／日系4車廠共同發聲「開放重機上國道」！王世堅＆林世宗力挺

日規「LEXUS NX入門款」將提前停產清庫存！台灣未來恐跟進停售

日規「LEXUS NX入門款」將提前停產清庫存！台灣未來恐跟進停售

折合新台幣60萬有找！「Nissan入門小休旅」終於有左駕　採1.0渦輪

折合新台幣60萬有找！「Nissan入門小休旅」終於有左駕　採1.0渦輪

TOYOTA「旗艦越野休旅」新年式升級！強化防盜系統、搭12吋儀表

TOYOTA「旗艦越野休旅」新年式升級！強化防盜系統、搭12吋儀表

台灣速霸陸「WRX入門版實車照曝光」！外觀配備多處細節調整

台灣速霸陸「WRX入門版實車照曝光」！外觀配備多處細節調整

704萬起！台灣保時捷「小改款911」4／10發表　首度導入油電動力

704萬起！台灣保時捷「小改款911」4／10發表　首度導入油電動力

研究指「新型排檔方式」易讓駕駛困惑！非直覺設計、恐增加風險

研究指「新型排檔方式」易讓駕駛困惑！非直覺設計、恐增加風險

台灣「TOYOTA神車Altis」推底盤懸吊升級！操控更穩、樂趣更多

台灣「TOYOTA神車Altis」推底盤懸吊升級！操控更穩、樂趣更多

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366