「Nissan新7人座休旅」大陸下殺新台幣90萬有找！2.0升渦輪送終身保固

▲Nissan Pathfinder休旅降價出招，還送引擎動力終身保固。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

比台灣熟悉X-Trail更大、更霸氣的Nissan Pathfinder全新旗艦休旅，大陸自從去年開賣後也獲得不錯的市場討論度，近來為了拯救大陸車市低迷的買氣，Nissan Pathfinder也推出降價搶市，還針對動力送終身保固！

▲大陸去年才剛上市的Nissan Pathfinder，今年就降價搶訂單。

大陸車市火拚競爭激烈，不只TOYOTA送終身保固，近來Nissan Pathfinder也跟進，全新Nissan Pathfinder最早於去年大陸開賣，共有3排6人座、7人座車型，原售價23.98～30.18萬人民幣，如今下探到人民幣19.98萬就能入手，折合新台幣89.9萬。

作為全新旗艦7人座代表，Nissan Pathfinder車長擁有5,130mm、軸距為2,900mm，採用2.0升渦輪，外型設計更是與台灣在售Nissan車款截然不同，不僅霸氣、威風凜凜，其更具有不俗的豪華空間車室。

▲新車搭載招牌的Propilot輔助駕駛，用料材質不輸豪華車系。

Pathfinder搭載2.0升渦輪引擎，與9速手自排變速箱搭配，具備252匹馬力。內艙科技感十足，採用全新的數位座艙，中控大液晶螢幕與數位儀錶連成一氣，塑造出與X-Trail不同的高質感科技氛圍。