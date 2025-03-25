「宏佳騰子公司」佈局氫能源產業　儲能、發電打造完整生態系

▲宏佳騰子公司威杰能源佈局氫能源產業，針對企業用戶開放申請2年免氫氣費試用方案，圖為氫燃料電池應用在電動自行車。（圖／翻攝自威杰能源，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

氫能發展潛力備受矚目，宏佳騰旗下子公司威杰能源（Nexcellent Energy）專注氫能源發電、儲能技術研發，致力成為完整氫能解決方案供應商，今（25）日也針對企業用戶開放申請「2年免氫氣費試用方案」，提供欲規劃ESG的企業體驗氫能發電的效能。

威杰能源聚焦5大產品線，打造「氫能燃料電池設計」、「產氫技術」、「儲氫技術」、「儲能應用」及「氫健康」等，建構多元產業領域完整氫能生態系，推廣企業、家庭採用氫能潔淨能源。

▲威杰能源開發模組化氫能發電機，可應用多元產業，包括AI運算中心、電動車充電站等。



其中，領先開發的模組化氫能發電機，可應用於AI運算中心、半導體廠、電動車充電站、醫療機構、學校、科技園區及製造業等高耗能產業，滿足市場多元需求；同時也提供客製化解決方案，從分散式小型發電設備到大型工業級發電機皆能靈活配置，提供最佳的緊急備援與離網電力選項。

另外，威杰能源也在今年成功開發國內首款氫能充電樁暨儲能系統，預告即將正式發表，並將迎來突破性發展的關鍵時刻，推動氫能在交通運輸、再生能源儲存、工業生產、能源調度等應用。

▲國內首款氫能充電樁暨儲能系統也預告即將正式發表 ，標誌著台灣氫能技術發展的重要里程碑。