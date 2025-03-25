福斯「Golf GTI 50周年版」預告6月發表！紐柏林24h耐久賽參戰確認

圖文／7Car 小七車觀點

德國汽車大廠 Volkswagen 日前於官網宣布，將在今 (2025) 年 6 月 19 日至 22 日舉行的 ADAC 紐柏林 24 小時耐久賽期間，向全球車迷發表全新小改款 Golf GTI 50 週年紀念版。該賽事是德國規模最大的賽車盛會，今年預計吸引超過 23 萬名汽車與賽車運動愛好者參與。Volkswagen 表示，屆時除了新車發表，也將展示旗下 R 性能車款，並派出兩輛 Golf GTI Clubsport 24h 賽車參賽。

作為 Volkswagen 旗下最具代表性的性能車系之一，Golf GTI 即將迎來 50 週年紀念。為此，品牌選擇在以極端賽道條件聞名的紐柏林北環賽道（Nordschleife）提前揭曉這款特仕車，並同步向媒體與現場觀眾展示。此外，Volkswagen 也將在賽事期間展出 Golf R、Golf R Variant 以及 Golf R Black Edition 等高性能車型，這些車款皆搭載專為紐柏林賽道開發的駕駛模式，強調極致操控表現。

在賽道方面，Volkswagen 今年將與 Max Kruse Racing 車隊合作，派出兩輛 Golf GTI Clubsport 24h 挑戰這場嚴苛的耐久賽事。其中，一號車輛將由 Volkswagen 測試車手 Benjamin Leuchter 領軍，與曾獲得七次世界越野錦標賽冠軍的 Johan Kristoffersson 及兩位紐柏林賽道專家 Nico Otto 和 Heiko Hammel 聯手應戰。另一輛賽車則由前一級方程式世界冠軍 Sebastian Vettel 的弟弟 Fabian Vettel 駕駛，為車隊帶來更多焦點。

為了備戰這場挑戰，Max Kruse Racing 車隊於 2 月底在葡萄牙波提茂（Portimão）賽道進行冬季測試，並計劃參加數場紐柏林耐久系列賽（NLS）以進一步調校車輛性能。隨著賽事進入最後準備階段，Volkswagen 期望能夠在今年賽事中再次奪得佳績。

隨著 Golf GTI 迎來 50 週年，Volkswagen 透過這場全球矚目的耐久賽，展現品牌對性能與駕馭樂趣的持續承諾。無論是在公路或賽道，GTI 的精神仍將持續延續，成為車迷心目中的經典代表。