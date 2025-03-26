「日本第一連鎖鍍膜品牌」推車美新體驗！攜手CAFE!N再祭限時優惠

▲Keeper PRO SHOP與知名咖啡品牌跨界合作，結合汽車美容與咖啡文化，首間選址台中北屯店，再推出指定鍍膜限時優惠。（圖／翻攝自Keeper PRO SHOP，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

日本第一連鎖汽車鍍膜品牌Keeper PRO SHOP攜手知名咖啡品牌CAFE!N，將汽車美容與咖啡文化結合，於台中北屯店推出全新體驗，在等待愛車接受日本職人美容鍍膜服務時，也能享受CAFE!N精品咖啡及餐點。

Keeper PRO SHOP於日本1985年創立、在日本擁有近7,000家連鎖店，擁有高標準的專業洗車、鍍膜技術培訓與認證，美容產品皆經過嚴密測試。Keeper PRO SHOP也在2020年進軍台灣市場，在台共有8間直營據點，目標今年達到全台20間展店，提供愛車人士源自日本職人的汽車美容及鍍膜服務。

▲Keeper PRO SHOP與CAFE!N跨界合作，車主可在2樓品嚐咖啡、並觀賞愛車的洗車鍍膜過程。



此次Keeper PRO SHOP與咖啡品牌CAFE!N跨界合作，首間選址在台中北屯店，將網美級咖啡廳與汽車美容服務結合，讓車主在等待愛車美容鍍膜時也能品嚐專業咖啡與餐點，預計4月初也會進駐桃園正光店，提供消費者不一樣的汽車美容體驗。

為慶祝雙方合作，Keeper PRO SHOP也推出鍍膜指定優惠，針對1年期水晶鍍膜、3年期鑽石鍍膜提供限時優惠價，活動只到4月底。

▲Keeper PRO SHOP也推出鍍膜指定優惠，活動只到4月底。