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奧迪「新A5 e-Hybrid」發表！純電續航110公里、折新台幣223萬起

▲Audi A5 e-Hybrid 。（圖／翻攝自Audi）

▲奧迪發表新A5 e-Hybrid插電式油電動力，提供房車、旅行車選擇，並有兩種輸出。（圖／翻攝自Audi）

記者林鼎智／綜合報導

奧迪（Audi）發表新A5 e-Hybrid插電式油電動力，為A5 Sedan房車、Avant旅行車帶來PHEV油電選擇，新A5 e-Hybrid純電續航可達110公里，超越競爭對手BMW 330e、賓士C300e，歐洲售價自62,500歐元起（折合新台幣約223萬）。

▲Audi A5 e-Hybrid 。（圖／翻攝自Audi）

▲A5 e-Hybrid純電續航可達110公里，超越競爭對手BMW 330e、賓士C300e。

奧迪今年將推出一系列PHEV插電式油電車款，除了A5 e-Hybrid外，A6、Q5休旅的PHEV車型也蓄勢待發。此次A5 e-Hybrid以2.0升4缸汽油渦輪引擎及2種不同輸出馬達組合，綜效馬力共有295匹、362匹，入門動力靜止加速破百5.9秒，而362匹車型則是5.1秒。

▲Audi A5 e-Hybrid 。（圖／翻攝自Audi）

▲Audi A5 e-Hybrid 。（圖／翻攝自Audi）

▲A5 e-Hybrid以2.0升4缸汽油渦輪引擎及2種不同輸出馬達、25.9kWh電池組構成，綜效馬力共有295匹、362匹。

座艙佈局與A5一般車型相同，採11.9吋數位儀表、14.5吋MMI中控螢幕，並可另外選配10.9吋副駕資訊螢幕，具有三區恆溫空調、手機無線充電、Progressive steering漸進式轉向系統等。

▲Audi A5 e-Hybrid 。（圖／翻攝自Audi）

▲Audi A5 e-Hybrid 。（圖／翻攝自Audi）

▲新A5 e-Hybrid歐洲售價自62,500歐元起（折合新台幣約223萬）。

A5 e-Hybrid搭載25.9kWh電池，可支援11kW充電，可在2.5小時內充滿電，同時皆標配quattro全輪驅動，並可用方向盤撥片調整動能回收強弱。新A5 e-Hybrid平均油耗自37km／L至50km／L不等，純電續航里程可達110公里，也比BMW 330e（100km）出色，雖然與賓士C300e（114公里）伯仲之間，但後者輪圈尺寸較小、靜止加速破百也較慢（需6.2秒）。奧迪新A5 e-Hybrid目前已在歐洲開賣，入門房車售價自62,500歐元起，折合新台幣約223萬。

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關鍵字：汽車奧迪AudiA5e-Hybrid油電插電式PHEV房車旅行車Avant續航

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