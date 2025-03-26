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大改款TOYOTA Corolla Cross預計明年見！換1.5升新引擎　外觀更好看

▲下一代Corolla Cross預計明年將換上新開發的1.5升引擎。（預想圖／翻攝自Yotube@Theottle）

▲下一代Corolla Cross預計明年將換上新開發的1.5升引擎。（預想圖／翻攝自Yotube@Theottle

記者徐煜展／綜合報導

面臨大改款週期的TOYOTA Corolla家族，那人氣王Corolla Cross將推出新一代也是合情合理，近來有國外釋出下一代Corolla Cross外型預測，換上最新的家族造型，新Corolla Cross變得相當精緻又時尚！

▲下一代Corolla Cross預計明年將換上新開發的1.5升引擎。（預想圖／翻攝自Yotube@Theottle）

▲房車第13代Corolla預計今年亮相，而休旅的Corolla Cross則估計明年。

今年RAV4、Corolla都有望接連推出新一代，而RAV4則預計會在上半年問世，而自2018年登場的第12代Corolla，至今已銷售7年時間，有望在下半年先看到房車、掀背、旅行車大改款Corolla。

至於人氣休旅Corolla Cross，日規將在5月釋出小改款，以時程來看，下一代Corolla Cross將落在明年左右，預想圖Corolla Cross導入來自Prius、Camry搶眼的C字型LED頭燈，再結合清爽俐落的保桿線條，帶來辨識度極高的視覺新鮮感。

▲TOYOTA 1.5引擎

▲下一代Corolla將換搭全新的1.5升油電引擎。（圖／翻攝自TOYOTA）

TOYOTA正在開發的全新1.5升、2.0升引擎關係到未來Corolla走向，其1.5升引擎能適用油電、PHEV等新能源技術，而2.0升引擎則會用到GR家族性能車，包含下一代GR Corolla、GR86都有望受惠。

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關鍵字：TOYOTACorolla CrossSUV跨界休旅油電Corolla Sport掀背鋼砲

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