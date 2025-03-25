ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

238萬！台灣TOYOTA「新年式7人座MPV Sienna」上市　配備升級小漲1萬

▲toyota sienna▲新年式TOYOTA Sienna全車系小漲1萬。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

《ETtoday車雲》日前就取得新年式TOYOTA Sienna消息，如今台灣和泰確認於3月25日正式推出新年式TOYOTA Sienna 7人座MPV，全車系小漲1萬，內裝配備升級質感更好、更加分。

▲toyota sienna

▲toyota sienna

▲新年式換上12.3吋新螢幕。

台灣新年式TOYOTA Sienna維持2款車型，全車系因應配備升級小漲1萬，提供旗艦版238萬、鉑金版295萬，為回應消費者對車載影音娛樂系統升級的期待，新年式全車系標配12.3吋觸控式影音主機，帶來更直覺流暢的操作，並讓駕駛與乘客享受更豐富的娛樂體驗。

此外，本次全車USB插座同步升級Type-C連接埠，以增強數位裝置的連接便利性。其餘便利配備亦包括四區S-Flow恆溫空調、足踢感應式電動側滑門/尾門及1,500瓦電源供應器（附雙AC120V插座）。

▲toyota sienna

▲內裝提供新色選擇。

內裝選擇上，旗艦版標配質感灰色內裝，鉑金版則提供2種內裝色選擇，除了低調奢華黑色內裝，更增添全新黑米雙色內裝。在座椅舒適度方面，全車系標配雙前座電動調整與加熱功能、後座超長座椅滑軌，鉑金版更配備雙前座通風座椅、駕駛座記憶功能與後座Ottoman腳靠，進一步提升乘坐體驗。

動力維持2.5升油電，搭配CVT變速箱，繳出247匹馬力，擁有18.7km/L平均油耗，並具備TSS輔助駕駛科技，可惜尚未支援最新的TSS 3.0。

►特斯拉證實「全新入門電動車」要來了！售價預估折合新台幣百萬有找

►台灣「福斯Golf」完售出清！8.5代小改款今年接棒　新Tiguan再等等

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTASientaMPVTNGASienna

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【字幕】南珉貞忍不住哭了！李珠珢不捨趕緊幫忙擦眼淚

推薦閱讀

136980元！Gogoro推「星宇航空特仕版」　張國煒參與設計限量200台

136980元！Gogoro推「星宇航空特仕版」　張國煒參與設計限量200台

238萬！台灣TOYOTA「新年式7人座MPV Sienna」上市　配備升級小漲1萬

238萬！台灣TOYOTA「新年式7人座MPV Sienna」上市　配備升級小漲1萬

Nissan「高人氣7人座MPV」進軍泰國開賣！台灣2款油電新車再等等

Nissan「高人氣7人座MPV」進軍泰國開賣！台灣2款油電新車再等等

TOYOTA Corolla Cross日本改款「更香、有專屬配備」！最快4月接單

TOYOTA Corolla Cross日本改款「更香、有專屬配備」！最快4月接單

「Nissan新7人座休旅」大陸下殺新台幣90萬有找！2.0升渦輪送終身保固

「Nissan新7人座休旅」大陸下殺新台幣90萬有找！2.0升渦輪送終身保固

704萬起！台灣保時捷「小改款911」4／10發表　首度導入油電動力

704萬起！台灣保時捷「小改款911」4／10發表　首度導入油電動力

最新文章

Gogoro推出「星宇航空特仕版」2025-03-25

台灣TOYOTA「新年式PV Sienna」上市2025-03-25

Nissan「高人氣7人座MPV」進軍泰國開賣2025-03-25

TOYOTA Corolla Cross日本改款更香2025-03-25

「Nissan新7人座休旅」下殺90萬有找2025-03-25

保時捷小改款911預告4／10登台2025-03-25

台灣速霸陸WRX入門版實車照曝光2025-03-25

TOYOTA Land Cruiser 300新年式2025-03-25

研究指新型排檔方式易讓駕駛困惑2025-03-24

日系4車廠共同發聲開放重機上國道2025-03-24

熱門文章

日系4車廠共同發聲開放重機上國道2025-03-24

日規「LEXUS NX入門款」將提前停產2025-03-24

台灣TOYOTA「新年式PV Sienna」上市2025-03-25

Gogoro推出「星宇航空特仕版」2025-03-25

「Nissan入門小休旅」終於有左駕2025-03-24

TOYOTA Land Cruiser 300新年式2025-03-25

TOYOTA Corolla Cross日本改款更香2025-03-25

「Nissan新7人座休旅」下殺90萬有找2025-03-25

台灣速霸陸WRX入門版實車照曝光2025-03-25

研究指新型排檔方式易讓駕駛困惑2025-03-24

相關新聞

TOYOTA Corolla Cross日本改款「更香、有專屬配備」！最快4月接單

TOYOTA Corolla Cross日本改款「更香、有專屬配備」！最快4月接單

TOYOTA「旗艦越野休旅」新年式升級！強化防盜系統、搭12吋儀表

TOYOTA「旗艦越野休旅」新年式升級！強化防盜系統、搭12吋儀表

台灣「TOYOTA神車Altis」推底盤懸吊升級！操控更穩、樂趣更多

台灣「TOYOTA神車Altis」推底盤懸吊升級！操控更穩、樂趣更多

限量150台還得抽籤！TOYOTA「Supra最終特仕版」折新台幣332萬

限量150台還得抽籤！TOYOTA「Supra最終特仕版」折新台幣332萬

快訊／TOYOTA會長「豐田章男降臨台灣」！親自駕駛拉力賽車炸裂甩尾

快訊／TOYOTA會長「豐田章男降臨台灣」！親自駕駛拉力賽車炸裂甩尾

讀者迴響

熱門文章

快訊／日系4車廠共同發聲「開放重機上國道」！王世堅＆林世宗力挺

快訊／日系4車廠共同發聲「開放重機上國道」！王世堅＆林世宗力挺

日規「LEXUS NX入門款」將提前停產清庫存！台灣未來恐跟進停售

日規「LEXUS NX入門款」將提前停產清庫存！台灣未來恐跟進停售

238萬！台灣TOYOTA「新年式7人座MPV Sienna」上市　配備升級小漲1萬

238萬！台灣TOYOTA「新年式7人座MPV Sienna」上市　配備升級小漲1萬

136980元！Gogoro推「星宇航空特仕版」　張國煒參與設計限量200台

136980元！Gogoro推「星宇航空特仕版」　張國煒參與設計限量200台

折合新台幣60萬有找！「Nissan入門小休旅」終於有左駕　採1.0渦輪

折合新台幣60萬有找！「Nissan入門小休旅」終於有左駕　採1.0渦輪

TOYOTA「旗艦越野休旅」新年式升級！強化防盜系統、搭12吋儀表

TOYOTA「旗艦越野休旅」新年式升級！強化防盜系統、搭12吋儀表

TOYOTA Corolla Cross日本改款「更香、有專屬配備」！最快4月接單

TOYOTA Corolla Cross日本改款「更香、有專屬配備」！最快4月接單

「Nissan新7人座休旅」大陸下殺新台幣90萬有找！2.0升渦輪送終身保固

「Nissan新7人座休旅」大陸下殺新台幣90萬有找！2.0升渦輪送終身保固

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366