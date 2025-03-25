238萬！台灣TOYOTA「新年式7人座MPV Sienna」上市　配備升級小漲1萬

▲新年式TOYOTA Sienna全車系小漲1萬。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

《ETtoday車雲》日前就取得新年式TOYOTA Sienna消息，如今台灣和泰確認於3月25日正式推出新年式TOYOTA Sienna 7人座MPV，全車系小漲1萬，內裝配備升級質感更好、更加分。

▲新年式換上12.3吋新螢幕。

台灣新年式TOYOTA Sienna維持2款車型，全車系因應配備升級小漲1萬，提供旗艦版238萬、鉑金版295萬，為回應消費者對車載影音娛樂系統升級的期待，新年式全車系標配12.3吋觸控式影音主機，帶來更直覺流暢的操作，並讓駕駛與乘客享受更豐富的娛樂體驗。

此外，本次全車USB插座同步升級Type-C連接埠，以增強數位裝置的連接便利性。其餘便利配備亦包括四區S-Flow恆溫空調、足踢感應式電動側滑門/尾門及1,500瓦電源供應器（附雙AC120V插座）。

▲內裝提供新色選擇。

內裝選擇上，旗艦版標配質感灰色內裝，鉑金版則提供2種內裝色選擇，除了低調奢華黑色內裝，更增添全新黑米雙色內裝。在座椅舒適度方面，全車系標配雙前座電動調整與加熱功能、後座超長座椅滑軌，鉑金版更配備雙前座通風座椅、駕駛座記憶功能與後座Ottoman腳靠，進一步提升乘坐體驗。

動力維持2.5升油電，搭配CVT變速箱，繳出247匹馬力，擁有18.7km/L平均油耗，並具備TSS輔助駕駛科技，可惜尚未支援最新的TSS 3.0。