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Mazda「3款入門車」今年將停產！全新CX-20休旅、電動車來補位

▲Mazda入門車停產

▲Mazda產品迎來改朝換代，旗下Mazda 2、CX-3、MX-30今年將退出市場。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

積極拓展新能源市場的Mazda，旗下多款入門小車階段性任務達成，其中Mazda 2、CX-3、MX-30都將在今年停產，將由全新油電小休旅CX-20、電動小車Mazda 2e來扛起入門戰線！

▲Mazda入門車停產

▲Mazda 2e將來填補入門級距空缺。

於2019年問世的Mazda MX-30恐只有1代就要落幕，因市場反應不佳，加上僅約有200公里的續航力，面對市場席捲而來的電動車大軍，MX-30日前就已在北美停售，今年也將陸續退出歐洲、日本等市場，將交由品牌全新開發的電動車陣容。

事實上，Mazda MX-30嚴格來說僅作為市場試試水溫，而接下來品牌陸續註冊的Mazda 3e、Mazda 2e等多款新能源車款才是重頭戲，而Mazda 2e將作為品牌入門電動車代表，來補上Mazda 2、MX-30戰略位置。

Mazda 2也傳出在今年停產計劃中，從歐洲產品布局就能發現一些端倪，歐洲Mazda 2日前陸續退出歐洲市場，改以TOYOTA Yairs貼牌而來販售，加上久未改款的Mazda 2，產品、新鮮感自然不受市場熱度關注，因此Mazda 2e則有望作為後繼車款。

▲Mazda入門車停產

▲CX-3後繼車款將由泰國生產的CX-20全球戰略車補位。

至於同樣久未改款CX-3同樣後繼有人，預計在泰國主要生產的CX-20近期受到不少關注，其Mazda大規模在泰國投資生產，就有款CX-20會在新泰國工廠問世，並採用油電科技，來鎖定TOYOTA Yaris Cross等一級小休旅戰區。

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關鍵字：Mazda 2TOYOTAYaris小車油電CX-20MX-30CX-3

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