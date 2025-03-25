Yamaha「日規MT-09／Y-AMT自排版」推新車色　輪圈色調更吸睛

▲Yamaha日本原廠針對MT-09／Y-AMT推出新車色「霧面淺灰」，並保留原本標誌藍、午夜青 。（圖／翻攝自Yamaha，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Yamaha（山葉）日本原廠今（25）日針對MT-09 ABS、MT-09 Y-AMT ABS推出新車色，新年式增添「霧面淺灰」塗裝，預計4／22正式發售，至於自排版的MT-09 Y-AMT則稍晚，要等到5／22才會上市。

此次日規新年式MT-09／Y-AMT新增霧面淺灰車色，主打未來感、科技感，並搭配天藍色的輪圈，成為該系列的新選擇。而原本的標誌藍、午夜青也同樣保留，不過疾勁黑車色則取消。

▲霧面淺灰車色，主打未來感，並搭配天藍色的輪圈，當地售價自1,254,000日圓（折合新台幣27.5萬）。

動力方面，MT-09／Y-AMT皆不變，同樣搭載CP3 888c.c.水冷3缸引擎，日規具有最大馬力120匹／10,000rpm、最大扭力9.5公斤米／7,000rpm，當地售價自1,254,000日圓（折合新台幣27.5萬），至於MT-09 Y-AMT ABS則是1,364,000日圓（折合新台幣約29.9萬），預計年販目標1,200台。