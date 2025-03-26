「Nissan全新小休旅」現身測試今年發表！比Kicks更入門、更便宜

▲Nissan新休旅巴西上路測試被直擊！（圖／翻攝自IG@placaverde）

記者徐煜展／綜合報導

不受破產醜聞影響，Nissan、Infiniti今年仍有不少新車在各地市場上市，而近期在巴西出現1款全新休旅作品，該車預計來自雷諾共享平台，準備在今年上市帶來比Kicks更入門、更便宜的新選擇！

▲新車預計來自雷諾Duster共享平台資源。（圖／翻攝自雷諾）

Nissan全新休旅有不少特徵與雷諾Duster相似，預計以雙方聯盟優勢，來減少成本開發來鎖定南美洲的市場入門客群。而Duster其實是雷諾旗下Dacia品牌負責，已在2023年迎來第3代車型，不過在南美洲巴西等市場，Duster仍以舊款第2代銷售，並換上雷諾Logo來提高品牌知名度。

▲Nissan將換上家族造型，來與雷諾Duster作區別。

目前仍在巴西販售的第2代雷諾Duster，其尺碼級距入門，但造型設計還不算太陽春，特別採用越野套件後，外型仍給人相當不錯的時尚感，未來Nissan推出全新雙生車後，將導入Nissan V motion家族設計語彙，來與雷諾Duster作區別。

動力預計與雷諾Duster共享，提供1.6升自然進氣、1.3升渦輪等動力，可選擇CVT自排或手排，巴西當地雷諾Duster僅有前輪驅動配置。