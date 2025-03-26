76.9萬！「台灣MG ZS休旅」恢復正常供應　油電HS、MG4再等等

▲MG主力休旅HS、ZS都恢復正常交車。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

繼今年1月MG HS恢復正常供應後，如今學弟ZS也在3月26日正式公告回歸，相較2023年首發版，今年1月台灣原廠就宣告ZS售價小漲2萬來到76.9萬，至於電動車MG4、MG HS 2.0渦輪、1.5升PHEV則還要再等等！

▲MG ZS售價76.9萬，單1車型販售。

官網公告ZS 1.5升旗艦款符合規範正常販售，配備、外型不變，搭載1.5升自然進氣搭配CVT變速箱，具備L2輔助駕駛科技，售價76.9萬。

▲MG HS 2.0升渦輪HS、1.5升PHEV油電持續接單。

繼今年1月份HS 1.5升渦輪旗艦版符合規範後，MG品牌雙休旅主力車型目前皆已恢復正常銷售，而MG品牌將持續全力配合政策，加速提升其他車型在地化供應鏈合作價值比率。

1月新MG HS符合新規範後，售價最多漲3萬，來到93.9萬起，而官網最新公告2.0升渦輪、1.5升PHEV油電仍在積極提升在地化零件比率，交車期未定，持續接單中。

至於MG4電動車目前仍採預購接單，在自製率未達要求之前沒有交期，台灣MG日前也承諾以成交訂單交易條件維持不變，且提供無條件退訂機制。