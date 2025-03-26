輪胎價格喊漲「台灣＆日本最新公告曝」！這2日系品牌最高漲8%

▲2大日系輪胎品牌近期不約而同在日本市場宣布漲價，漲幅最高達8%。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

隨著各項成本不斷上漲，近來有數家輪胎品牌不約而同宣布漲價，漲幅最高達到8%，其中Bridgestone普利司通在日本與台灣市場都有一波漲勢，Michelin也向國內經銷店家發出漲價通知，而Yokohama橫濱輪胎則是在日本市場宣布喊漲，台灣方面是否會跟進還有待觀察。

▲Bridgestone普利司通與Yokohama橫濱輪胎都宣布，旗下產品將分別在6月與9月進行漲價。（圖／翻攝自普利司通、橫濱輪胎官網）

近期普利司通與橫濱這兩家日系輪胎品牌，不約而同在日本官網發出最新公告，指因原物料與各種成本不斷攀升，所以將針對日本市場販售的輪胎產品進行價格調整，其中普利司通漲幅為6～8%，橫濱輪胎則為5～8%，兩者調漲的時間皆為夏季產品6／1起，冬季產品9／1起。

▲米其林近期也向國內經銷商發出價格調整通知，但公告內並未有明確漲幅。（圖／資料照）

值得一提的是，台灣普利司通早在3／10時，就已經向國內經銷商發出通知，表示2025年4月起，將針對轎車胎、輕型貨卡客車胎、中型與大型卡客貨車胎進行價格調整，漲幅皆在2～8%不等；無獨有偶，台灣米其林輪胎也在近期通知經銷商，將會在3／24起調整轎車與休旅車胎價格，但公告中並未透露漲幅，僅表示新價格會公布在經銷商平台。

▲台灣普利司通也向經銷商發出通知，指4月起旗下產品將調整2%至8%不等，而且發出時間較日本更早。（圖／翻攝自網路）

針對台灣與日本這兩波漲勢，台灣普利司通向《ETtoday車雲》表示，先前3/21日本總部的公告主要針對日本市場，台灣經銷商收到的公告則是基於台灣市場的調整。本次部分價格異動主要反映原物料與人力成本，為維持產品品質與服務承諾，普利司通將會秉持專業的精神，一如既往地提供高品質的產品與全面性的售後服務，滿足消費者的需求。至於後續相關調整，目前尚未接獲日本總部的進一步通知。