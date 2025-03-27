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133.9萬起！雪鐵龍「布丁狗長軸版」4／7登台　法系MPV佈局更完整

圖文／7Car 小七車觀點

繼去 (2024) 年稍早，Citroën 總代理寶嘉聯合宣布正式發表全新第三代小改款 Citroën Berlingo，並導入 MAX、XTR 兩種規格與 7 人座長軸、5 人座短軸車型選擇後，如今頂規 XTR 長軸車型也即將正式登台。寶嘉聯合今 (3/26) 透過媒體邀約預告，將於今 (2025) 4 月 7 日 (一)舉行「Citroën Berlingo XTR 長軸車型發表上市媒體拍照會」，並於當日正式在台上市，Berlingo XTR 長軸車型現今預售價為新臺幣 133.9 萬元起，而正式建議售價與規格配備則有待屆時原廠公布。本站 7Car<小七車觀點> 將於活動當日 (4/7) 第一時間前往活動現場，並將於發表後為各位讀者帶來更進一步報導，敬請鎖定。

外觀方面，全新小改款 Citroën Berlingo 承襲了 2022 年巴黎車展亮相的 Citroën Oli 概念車設計元素。車頭換上全新橢圓形品牌徽章，並融入光滑、具低風阻特性的水箱護罩，搭配 V 字型 LED 頭燈，呈現出簡潔且現代化的風格。重新設計的保險桿採用層疊結構，結合黑色防刮材質和鋁質飾板，兩側則點綴以黑色人字形齒輪飾帶。頭燈設計延續了人字形齒輪的靈感，標配 Citroën LED VISION 高亮度頭燈組與 LED 日間行車燈，增強整體科技感與時尚氛圍。而頂規  XTR 則另擁有專屬 XTR 配置，如：專屬 17 吋銀黑雙采鋁合金輪圈(205/55R17)，並於保險桿中央加入運動化風格塗裝，霧燈與車側搭載 Citroën 獨家專利之 Airbump® 預防開門碰撞與摩擦裝置，並以橘紅色飾條點綴。

進入車內，小改款 Citroën Berlingo 車系導入 10 吋數位儀表以及 10.25 吋全彩中控螢幕音響通資系統組成的全新 Bi-Panel 數位座艙，並具備重新設計的非真圓多功能方向盤(含有加熱功能)，結合 MIRROR SCREEN 鏡像系統，可支援 Apple CarPlay 和 Android Auto，並新增標配 Ë-Toggle 電傳線控撥動式檔位控制、電子手煞車、Qi 手機無線充電功能以及 Keyless 免持鑰匙與 Push Start 引擎啟閉系統等多項實用配備。而在  XTR 車型上，預期將與先行開賣的  XTR 五座車型一致，搭載著名的 Advanced Comfort® 頂級舒適座椅以及 Modutop® 全景式玻璃車頂等，在中央透明儲物空間除了可收納輕型物品外，還提供環狀氛圍照明。空間表現方面，長軸 7 人座車型因採三排椅配置，因此標準行李箱容積為 209L。在第二、三排座椅倒平後則可一舉擴增至驚人的 4000L。此外 Berlingo 車系還擁有同級距少見的第二排 3 張獨立座椅，並享有 3 組 ISOFIX 兒童安全座椅固定裝置，更標配該車系最具特色、可獨立開啟的後擋風玻璃。

動力配置方面，小改款 Citroën Berlingo 車系將延續改款前，全車系採單一動力規格形式販售，搭載一具排氣量為 1,498 cc 的 1.5 升  BlueHDi 直列橫置 4 缸渦輪增壓柴油引擎，並配備 EAT8 8 速手自排變速系統與前輪驅動設定，可於引擎轉速 3,750rpm 時產生高達 96(130) kW(ps) 的最大馬力，同時於轉速 1,750rpm 時可爆發出 300Nm 的峰值扭力輸出。油耗表現上，根據我國能源署公布之數據顯示，小改款 Citroën Berlingo 長軸車型具備 19.7km/L 的平均油耗表現。

隨著全新 2025 年式 Citroën Berlingo XTR 長軸車型的即將導入，寶嘉聯合不僅回應了市場對於進口 MPV 的高度需求，也進一步強化了品牌在台灣市場的佈局。以靈活的空間機能、實用的設計與富有法式風格的駕馭體驗，Berlingo XTR 長軸車型預期將吸引重視家庭出行、商務運輸與休閒生活的消費者。隨著全新車型陸續交付，寶嘉聯合也同步升級全台經銷服務，為車主帶來更完善的售後體驗。對於正在尋找一款兼具個性與實用性的 MPV 產品的消費者來說，Berlingo XTR 長軸車型無疑是市場上的全新選擇。

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關鍵字：Citroen雪鐵龍Berlingo布丁狗汽車新車開箱介紹價格XTR長軸新車預報

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