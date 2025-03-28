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Hyundai宣布「加碼投資美國210億美元」！新車產能提升至120萬輛

圖文／7Car 小七車觀點

現代汽車集團（Hyundai Motor Group）宣布，將在 2025 年至 2028 年間投資 210 億美元於美國市場，以擴大生產能力並推動技術創新。此筆投資將使集團在美國的年產量提升至 120 萬輛，涵蓋 Hyundai、Kia 及 Genesis 品牌。此外，現代汽車計劃升級現有工廠，如阿拉巴馬州的 Hyundai Motor Manufacturing 以及喬治亞州的 Kia Autoland，以提升生產品質與市場競爭力。

為了提升供應鏈穩定性，集團將投入 60 億美元增加美國汽車零件本土化率，尤其聚焦電動車關鍵零件如電池組的生產。現代鋼鐵（Hyundai Steel）也將在路易斯安那州建設電弧爐鋼廠，年產能達 270 萬噸，以低碳方式生產鋼板，確保集團對市場變化的應對能力，同時降低碳排放。

在未來產業領域，現代汽車集團計劃投入 60 億美元，強化與美國企業在自動駕駛、人工智慧、機器人技術及空中移動（AAM）領域的合作。例如，現代將與 Boston Dynamics 合作建立機器人生產系統，並與 NVIDIA 共同開發 AI 技術。此外，集團還計劃向美國新創企業投資，以加速創新技術發展。

在能源基礎設施方面，現代汽車集團將與 Holtec International 合作開發小型模組化反應爐（SMR）技術，並投資 IONNA 電動車充電聯盟，以擴大美國的綠能應用。透過這些投資，集團預計將在美國直接創造 14,000 個全職工作機會，並帶動相關產業共計 10 萬個就業機會，展現其對美國市場的長期承諾。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Hyundai現代KIAGenesis美國新車產線工廠產能產量汽車電動車

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