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KIA「最便宜小車」Picanto接單近300張！未配備SCC巡航原廠給回應

▲KIA Picanto。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA Picanto上市一周接單近300張，其中多數選擇頂規車型，並且大多都有加價選配。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

KIA「最便宜小車」Picanto自3/18發表後，台灣森那美起亞也公布成績，目前接單已達286張，其中以頂規Apex車型、以及各項選配居多。另外，針對Picanto 未配備SCC智慧巡航控制，原廠也給出回應。

▲KIA新Picanto上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲新Picanto限定Apex車型才能選配，不過訂單中包括莫蘭迪綠、Luxe通風椅套件就佔7成。

首先在訂單分佈上，Picanto入門Trendy（59.9萬）約佔10%、而頂規Apex車型為25%。同時Apex車型才能選配Luxe套件（通風座椅等、選配價2萬）、莫蘭迪綠車色（1.5萬）、GT Line套件（16吋輪圈等、選配價4萬）也意外的多。

KIA Picanto上市一周訂單分佈：
Trendy（59.9萬）：10%
APEX（67.9萬）：25%
Apex+Luxe套件（69.9萬）：25%
Apex+Luxe+莫蘭迪綠（71.4萬）：70%
Apex+Luxe+莫蘭迪綠+GT Line套件（75.4萬）：40%

至於在配備方面，台灣森那美起亞也針對Picanto未配備SCC智慧巡航控制給出回應。原廠表示，新Picanto以歐規車型為主，因此也僅提供5速單離合自手排車型，在原車當地就無配置下，也無法提供SCC智慧巡航控制功能。

▲KIA Picanto。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA表示，在當地車型並無提供SCC智慧控制巡航下，導入來台也無法加選。

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