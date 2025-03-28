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快訊／特斯拉Model 3「台灣撞擊測試成績曝」！Honda HR-V拿下4星

▲Model 3（圖／記者徐煜展攝）

▲Tesla特斯拉Model 3煥新版台灣撞擊測試成績曝光，順利獲得5星評價。（圖／資料照）

記者張慶輝／台北報導

交通部今（28）日公布2025年第1季TNCAP台灣新車安全評等報告，此季受測車輛分別為Tesla特斯拉Model 3、以及Honda本田HR-V，其中Model 3是TNCAP計畫測試的第2款電動車，並且是現行在售的「煥新版」車型，最終順利獲得了5星評價，而HR-V則是拿下4星，與自家FIT相同。

▲吳慷仁代言！Honda大改款HR-V實車現身　單一動力雙車型預售開跑。（圖／記者張慶輝攝）

▲Honda HR-V在此次TNCAP測試中拿下4星，與自家兄弟FIT相同。（圖／資料照）

作為國內也相當熱銷的電動車型，Tesla Model 3在此次測試中，成人保護獲得97%、兒童保護89%、行人保護77%與安全輔助79%，最終以順利拿下5星。受測車型為最入門的後輪驅動版，Long Range長續航版與Performance性能版都可適用此次測試結果。

▲快訊／特斯拉Model 3「台灣撞擊測試成績曝」！Honda HR-V拿下4星。（圖／翻攝自TNCAP）

▲Model 3的成人保護達到97%，最低的行人保護也有77%。（圖／翻攝自TNCAP）

而跨界休旅熱門車型之一的Honda HR-V，則分別獲得成人保護81%、兒童保護69%、行人保護79%與安全輔助68%，以最低分項目計算，最終HR-V拿下4星評價。受測車款為入門的S版，測試結果可適用於高規的Prestige版。

▲快訊／特斯拉Model 3「台灣撞擊測試成績曝」！Honda HR-V拿下4星。（圖／翻攝自TNCAP）

▲HR-V在兒童保護與安全輔助得分較低，最終拿下4星評價。（圖／翻攝自TNCAP）

TNCAP截至本季為止已經測試16款新車，今年除了會依原計畫測試8款新車外，還有1款自費送測的車型，下一季將會在6月底公布Nissan日產SENTRA、以及TOYOTA豐田VIOS兩車型的測試結果。

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關鍵字：TNCAP台灣新車評鑑撞擊測試Tesla特斯拉Model3Honda本田HR-V汽車

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