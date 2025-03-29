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Aston Martin首款中置引擎超跑4／15登台！V8雙渦輪＋3馬達榨1079匹

圖文／7Car 小七車觀點

Aston Martin 繼 2019 年首度公開 Valhalla 超級跑車訊息，並陸續於 2023 年及 2024 年以擠牙膏的形式陸續公開實車實測與量產細節後，如今這款品牌首款中置引擎混合動力超跑即將首度登台。Aston Martin 總代理永三汽車日前透過媒體邀約預告，表示將於今 (2025) 4 月 15 日(二)正式在台亮相 Valhalla，實車導入細節及規格售價則有待原廠屆時公布。本站 7Car<小七車觀點>將於 (4/15) 當日第一時間前往活動現場，並將於發表後為各位讀者帶來更進一步報導，敬請鎖定。

Aston Martin Valhalla 最早於 2019 日內瓦車展以概念車的姿態登場，在北歐神話中，Valhalla 代表的是天堂，亦即英靈神殿之意，延續 Vulcan、Valkyrie 以神話為主軸的命名邏輯，以“V”開頭之命名法則也承襲了品牌一貫帶有勝利含意。

Valhalla 將同時提供左駕及右駕兩種版本，全車利用碳纖維工法打造，以完成輕量化極致車身，頭尾燈四個燈組相加之總重，甚至小於 DB11 一顆頭燈之重量。對於車重的嚴格追求，讓整體車身重量保持在 1,550 kg 以內，並採用中置引擎設定，加上刻意追求的車身配重，造就出 750hp/tonne 的馬力重量比。外觀上 Valhalla 擁有誇張低伏的前進氣口及後擴散器設計，搭配由 NASA 認證的 FlexFoil 尾翼系統，能於尾翼角度不變的情況下提供不同速度所需之下壓力，最高可達 600 公斤，同時車身每一處線條的轉折都是以發揮最小空氣阻力的極致追求。

座艙部分，Valhalla 是品牌首款量產中置引擎跑車，將提供左駕或者右駕版本，其內裝鋪陳比照 F1 賽車的極簡化設計，但加入更多的現代舒適科技配備，包含 HMI 多媒體觸控螢幕，內建 Apple CarPlay 和 Android Auto 連結功能、雙區恆溫空調等，甚至 ADAS 也沒有缺席，如自動緊急剎車、前方碰撞警示、主動巡航控制、盲點偵測和倒車顯影(環景選配)。腳踏板、方向盤與座椅都能根據車主身材客製化角度與位置，而超低的乘坐姿點就宛如置身於 F1 賽車當中。

動力表現方面，Valhalla 將搭載品牌史上最強悍的 4.0 升雙渦輪增壓 V8 中置引擎搭配 Hybrid 油電系統，引擎最大馬力可達 828ps，結合安裝於車身的三組電動馬達，綜效總輸出可達驚人的 1,079ps、1,100Nm。搭配全新 8 速 DCT 變速箱將驅動力傳送至後軸，0~100 km/h 加速僅需 2.5 秒，並擁有 350km/h 的最高極速數據。在車輛啟動後，Valhalla 將預設於運動模式，駕駛者可手動選擇 Pure EV、Sport+ 和 Race 等模式。每種模式都有自己的動力總成設定組合（包括扭力向量和混合動力系統整合），以及懸吊剛度、主動空氣力學和轉向校準。在純電動模式下，僅由前軸馬達驅動，續航里程為 14 公里，最高時速則限制為 140km/h。

底盤操控方面，Valhalla 後懸吊採取多連桿設計，使用 Multimatic 自適應彈簧以及可調節頻率的阻尼減震器。在賽道模式下，除了搭配更為硬挺的懸吊設定外，離地高度也大幅降低，可有效提升下壓力；此外，車頭部分更配置前軸抬升系統，用於改善上斜坡時的車輛低角。Valhalla 還採用高性能線控碳纖維陶瓷剎車系統，結合前 20 吋、後 21 吋米其林專用跑胎，也提供了優異的抓地優勢。

Aston Martin Valhalla 於開發歷程中，除了Aston Martin 研發團隊的全程參與，Aston Martin Cognizant Formula OneTM 車手 Sebastian Vettel、Lance Stroll、Nico Hülkenberg 等明星陣容，亦投入造車過程、協助優化駕馭感受。而如今該款新世代油電鉅作即將登台，相信已經是許多金字塔頂端消費者的新車口袋名單之一。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：AstonMartinValhalla油電超跑中置引擎英靈神殿跑車汽車新車新車預報

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