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Skoda「第2款vRS性能電動車」4／3全球首發！招牌綠色塗裝上身帥翻

圖文／7Car 小七車觀點

Škoda 宣布將於 4/3 推出新款 Elroq vRS，該車將成為第二款掛上 vRS 稱號的電動車，原廠規劃 Elroq vRS 於歐洲上市後，將在米蘭設計週上公開亮相，將與 Mini Aceman JCW、Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce 和 Abarth 600e 等車型展開競爭。

▲Škoda 宣布將於 4/3 推出新款 Elroq vRS

根據 Škoda 公布的預覽圖來看，Elroq vRS 將提供 vRS 子品牌招牌的 Hyper Green 綠色塗裝，並將標準搭載一系列對比鮮明的黑色元素進一步與標準車型區分開來。

目前原廠尚未透露動力細節，但 Elroq 與 Volkswagen ID 3和 Cupra Born 為相同的平台，因此 vRS 車型有望採用相同的動力系統。Cupra Born VZ 和 Volkswagen ID 3 GTX 均配備 VAG 集團全新後軸「AP550」馬達，可提供高達 322 匹動力輸出，僅比採用雙馬達、335 匹馬力的 Enyaq vRS 略低一些。

Elroq 將成為 Škoda 產品全系列當中的第四款 vRS 車型，與 Octavia、Enyaq 和 Kodiaq 有相同的頂級性能車型供消費者選擇。

Škoda Elroq 於 2024 年 10 月首度登場，採用品牌首見的 Modern Solid 設置語彙，車頭具備 Tech-Deck Face 科技化造型，搭配 LED 矩陣式智慧複眼頭燈組，前電機蓋中央以 ŠKODA 字樣排列點綴。車尾則可見到 Elroq 承襲家族化的鑽石切割造型 LED 導光條式尾燈組，也具備了動態迎賓顯示功能。在車身尺碼方面，Škoda Elroq 長寬高分別為 4,488mm x 1,884mm x 1,625mm，軸距為 2,765mm。比起 Karoq 還要多出 98mm 的車長，軸距則是多出 127mm。

Škoda Elroq 被原廠定義為同級市場中最實惠的電動車，在英國市場起價為 31,500 英鎊 (約合新台幣 132.4 萬)，在歐洲市場售價約為 33,000 歐元 (約合新台幣 116.6 萬)。若 Elroq vRS 能在市場同樣具備價格上的優勢，搭配優異的性能未來在市場的表現精彩可期。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：SkodaElroq電動車休旅車汽車新車入門vRS性能

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