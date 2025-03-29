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HONDA「五門油電小掀背」折合新台幣81萬！運動化特仕車超帥又動感

▲HONDA City小掀背推出帥氣特仕車！省油又帥氣。（圖／翻攝自HONDA）

▲HONDA City小掀背推出帥氣特仕車！省油又帥氣。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

彌補東南亞沒有Fit的遺憾，成為當地區專屬的City五門小掀背，近日於泰國市場推出City Hatchback Drival 特仕版，當地售價折合新台幣81萬，限量只有1千台。

台灣過去曾賣過的HONDA City僅有4門房車，而海外在新一代車型還另有5門掀背的City Hatchback可選，而這款特仕車則以RS車型為基礎，賦予帥氣黑色套件加上珍珠白烤漆，帶來更精緻的時尚感，售價82.9萬泰銖，折合新台幣81萬。

▲HONDA City小掀背推出帥氣特仕車！省油又帥氣。（圖／翻攝自HONDA）

▲換上有型的空力套件，車尾還有搶眼的黑色尾翼。

除了在前後保桿、後視鏡等處換上黑色空力套件外，車尾還有囂張、帥氣的運動化尾翼，再搭配專屬的16吋黑色鋁圈、紅色飾條點綴後，其搶眼的新顏值比過去的RS車型更帥、更霸氣。

▲HONDA City小掀背推出帥氣特仕車！省油又帥氣。（圖／翻攝自HONDA）

▲車內採用搶眼的黑紅色布局。

車內配置也不馬虎、陽春，採黑紅配色布局，讓視覺更有熱血看點，中控的7吋多媒體螢幕，能支援無線Carplay等手機連結，而特別採黑紅色的皮質布椅搭配鋼琴烤漆飾板也頗為亮眼，安全性更有HONDA Sensing主被動安全防護把關。

動力採用好評的1.5升油電引擎，繳出126匹馬力、25.8公斤米扭力，具備27.8km/L平均油耗。

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