TOYOTA「新7人座休旅」量產暖身！外觀、內裝更精緻　搭載2.8升渦輪

▲TOYOTA於泰國展出Fortuner Legender概念車，為市售量產埋伏筆。（圖／翻攝自Yotube@AutoTube India）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA近日於泰國車展亮相全新的Fortuner Legender Concept概念車，雖稱為概念車但能看出實車已跟市售量產沒兩樣，比起標準款的Fortuner Legender，新車在外觀、內裝作了升級變化，展示更精緻的豪氣感！

▲外觀採用超顯眼的20吋金色鋁圈。

TOYOTA Fortuner是東南亞、印度相當暢銷的7人座越野休旅，它其實就是台灣Hilux雙生車，尺碼近4.8米，比RAV4的4.6米大了一些，且還擁有不俗的越野地形能力與3排7人座空間配置，在海外市場都擁有相當高的人氣。

而Fortuner車系中還有定位更高的Legender版本，其用料更為講究，而近日泰國展出的Fortuner Legender Concept概念車，則賦予更動感的空力套件鋪陳，崎腳下更有閃閃動人的20吋金色鋁圈，為Fortuner Legender Concept帶來更多看點。

▲內裝維持一般款既有鋪陳，針對飾板作升級。

內裝上也針對細節作了一些變化，提升視覺與觸覺質感，並具有360度環景、L2等級的輔助駕駛科技，動力來自熟悉的2.8升柴油渦輪，搭配6速變速箱，馬力擁有224匹，扭力來到56.1公斤米。

TOYOTA官方尚未透露這款概念車是否上市，但隨著實車已接近量產型態，加上Fortuner在海外的高人氣，相信隨著新車亮相，已正在為量產上市作伏筆。