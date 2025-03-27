ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

MG「全新休旅S5」補位ZS電動車歐洲發表！雙動力折合新台幣121萬

▲MG全新S5電動休旅進軍歐洲市場，用來補位ZS EV戰略位置。（圖／翻攝自MG）

▲MG全新S5電動休旅進軍歐洲市場，用來補位ZS EV戰略位置。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

去年大陸首發的MG ES5電動休旅，如今在歐洲以S5新車命名發表，其與MG4共享資源技術，來補上一級戰區ZS EV電動車戰略位置，是MG今年相當重要的全新武器！

▲MG全新S5電動休旅進軍歐洲市場，用來補位ZS EV戰略位置。（圖／翻攝自MG）

▲全新S5利用電車平台優勢，軸距還比台灣HS還長。

由於新一代ZS並未推出電動版，S5的問世相當重要，於今年歐洲發表來補上ZS EV戰略位置，尺碼介於ZS、HS之間，擁有4,476x1,849x1,621mm長寬高、軸距2,730mm，優於台灣HS 2,720mm，國外原廠強調前排具有1,026mm頭部空間，後排則有967mm，後廂空間達到1,441L，擁有比MG4更好且不輸油車HS的空間規劃。

▲MG全新S5電動休旅進軍歐洲市場，用來補位ZS EV戰略位置。（圖／翻攝自MG）

▲MG全新S5電動休旅進軍歐洲市場，用來補位ZS EV戰略位置。（圖／翻攝自MG）

▲統一採單馬達後驅、兩種電池規格，最大續航力480公里。

4月將在英國率先上市的全新S5，售價為28,495～33,495英鎊，折合新台幣121萬～143萬，其他歐洲國家會在今年第2季陸續開賣。採用與MG4相同的MSP模組化平台，提供49kWh、64kWh兩種電池規格，續航力對應340與480公里。

統一採單馬達後驅配置，擁有170匹馬力、25.5公斤米扭力，另有231匹馬力、35.7公斤米扭力兩種輸出，支援120kW快充，24分鐘內完成10～80%充電。

▲MG全新S5電動休旅進軍歐洲市場，用來補位ZS EV戰略位置。（圖／翻攝自MG）

▲MG全新S5電動休旅進軍歐洲市場，用來補位ZS EV戰略位置。（圖／翻攝自MG）

▲具備符合L2等級的輔助駕駛。

配備不陽春甚至新鮮感更勝MG4，配有10.25吋數位儀錶，搭配12.8吋多媒體螢幕，帶來5種駕駛模式，並能透過手機遠端互動操作，當然L2輔助駕駛科技也都沒少。

►特斯拉證實「全新入門電動車」要來了！售價預估折合新台幣百萬有找

►台灣「福斯Golf」完售出清！8.5代小改款今年接棒　新Tiguan再等等

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：MGHSHector休旅車跨界SUVADASHSMG 7MG 4 EV電動車ES5S5

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

李榮浩被汪蘇瀧肩膀攻擊 他自嘲是「帶刺蝴蝶」XD

推薦閱讀

現代「全新休旅空間更勝Tucson」倒數發表！外型搶眼科技感十足

現代「全新休旅空間更勝Tucson」倒數發表！外型搶眼科技感十足

MG「全新休旅S5」補位ZS電動車歐洲發表！雙動力折合新台幣121萬

MG「全新休旅S5」補位ZS電動車歐洲發表！雙動力折合新台幣121萬

瑪莎拉蒂「最新客製化工坊」正式啟用！想打造獨一無二超跑就來這

瑪莎拉蒂「最新客製化工坊」正式啟用！想打造獨一無二超跑就來這

133.9萬起！雪鐵龍「布丁狗長軸版」4／7登台　法系MPV佈局更完整

133.9萬起！雪鐵龍「布丁狗長軸版」4／7登台　法系MPV佈局更完整

電動貨車8月登場「三菱新車年底到來」！中華車法說會好消息連發

電動貨車8月登場「三菱新車年底到來」！中華車法說會好消息連發

輪胎價格喊漲「台灣＆日本最新公告曝」！這2日系品牌最高漲8%

輪胎價格喊漲「台灣＆日本最新公告曝」！這2日系品牌最高漲8%

最新文章

現代「全新休旅」空間更勝Tucson2025-03-27

MG「全新休旅S5」歐洲發表2025-03-27

瑪莎拉蒂最新客製化工坊正式啟用2025-03-27

雪鐵龍「布丁狗長軸版」4／7登台2025-03-27

電動貨車8月登場年底還有三菱新車2025-03-26

輪胎價格漲台灣＆日本最新公告曝2025-03-26

AstonMartin最強V12前置敞篷亮相2025-03-26

台灣Hyundai預告4／1有新車2025-03-26

Keeper PRO SHOP汽車美容新體驗2025-03-26

奧迪「新A5 e-Hybrid」發表2025-03-26

熱門文章

大改款TOYOTA Corolla Cross預計明年見2025-03-26

台灣Hyundai預告4／1有新車2025-03-26

輪胎價格漲台灣＆日本最新公告曝2025-03-26

雪鐵龍「布丁狗長軸版」4／7登台2025-03-27

電動貨車8月登場年底還有三菱新車2025-03-26

「台灣MG ZS休旅」恢復正常供應2025-03-26

瑪莎拉蒂最新客製化工坊正式啟用2025-03-27

台灣福斯「改款新Golf來了」4月上市2025-03-26

Gogoro推出「星宇航空特仕版」2025-03-25

現代「全新休旅」空間更勝Tucson2025-03-27

相關新聞

輪胎價格喊漲「台灣＆日本最新公告曝」！這2日系品牌最高漲8%

輪胎價格喊漲「台灣＆日本最新公告曝」！這2日系品牌最高漲8%

76.9萬！「台灣MG ZS休旅」恢復正常供應　油電HS、MG4再等等

76.9萬！「台灣MG ZS休旅」恢復正常供應　油電HS、MG4再等等

「Nissan全新小休旅」現身測試今年發表！比Kicks更入門、更便宜

「Nissan全新小休旅」現身測試今年發表！比Kicks更入門、更便宜

大改款TOYOTA Corolla Cross預計明年見！換1.5升新引擎　外觀更好看

大改款TOYOTA Corolla Cross預計明年見！換1.5升新引擎　外觀更好看

奧迪預告「最便宜電動車」明年上市！德國製、可望採跨界身型

奧迪預告「最便宜電動車」明年上市！德國製、可望採跨界身型

讀者迴響

熱門文章

大改款TOYOTA Corolla Cross預計明年見！換1.5升新引擎　外觀更好看

大改款TOYOTA Corolla Cross預計明年見！換1.5升新引擎　外觀更好看

Hyundai南陽實業預告4／1有新車　「小改款Tucson L」傳提前上市

Hyundai南陽實業預告4／1有新車　「小改款Tucson L」傳提前上市

輪胎價格喊漲「台灣＆日本最新公告曝」！這2日系品牌最高漲8%

輪胎價格喊漲「台灣＆日本最新公告曝」！這2日系品牌最高漲8%

133.9萬起！雪鐵龍「布丁狗長軸版」4／7登台　法系MPV佈局更完整

133.9萬起！雪鐵龍「布丁狗長軸版」4／7登台　法系MPV佈局更完整

電動貨車8月登場「三菱新車年底到來」！中華車法說會好消息連發

電動貨車8月登場「三菱新車年底到來」！中華車法說會好消息連發

76.9萬！「台灣MG ZS休旅」恢復正常供應　油電HS、MG4再等等

76.9萬！「台灣MG ZS休旅」恢復正常供應　油電HS、MG4再等等

瑪莎拉蒂「最新客製化工坊」正式啟用！想打造獨一無二超跑就來這

瑪莎拉蒂「最新客製化工坊」正式啟用！想打造獨一無二超跑就來這

台灣福斯「改款新Golf來了」4月上市！大改款Tiguan、新旅行車隨後來

台灣福斯「改款新Golf來了」4月上市！大改款Tiguan、新旅行車隨後來

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366