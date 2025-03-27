MG「全新休旅S5」補位ZS電動車歐洲發表！雙動力折合新台幣121萬

▲MG全新S5電動休旅進軍歐洲市場，用來補位ZS EV戰略位置。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

去年大陸首發的MG ES5電動休旅，如今在歐洲以S5新車命名發表，其與MG4共享資源技術，來補上一級戰區ZS EV電動車戰略位置，是MG今年相當重要的全新武器！

▲全新S5利用電車平台優勢，軸距還比台灣HS還長。

由於新一代ZS並未推出電動版，S5的問世相當重要，於今年歐洲發表來補上ZS EV戰略位置，尺碼介於ZS、HS之間，擁有4,476x1,849x1,621mm長寬高、軸距2,730mm，優於台灣HS 2,720mm，國外原廠強調前排具有1,026mm頭部空間，後排則有967mm，後廂空間達到1,441L，擁有比MG4更好且不輸油車HS的空間規劃。

▲統一採單馬達後驅、兩種電池規格，最大續航力480公里。

4月將在英國率先上市的全新S5，售價為28,495～33,495英鎊，折合新台幣121萬～143萬，其他歐洲國家會在今年第2季陸續開賣。採用與MG4相同的MSP模組化平台，提供49kWh、64kWh兩種電池規格，續航力對應340與480公里。

統一採單馬達後驅配置，擁有170匹馬力、25.5公斤米扭力，另有231匹馬力、35.7公斤米扭力兩種輸出，支援120kW快充，24分鐘內完成10～80%充電。

▲具備符合L2等級的輔助駕駛。

配備不陽春甚至新鮮感更勝MG4，配有10.25吋數位儀錶，搭配12.8吋多媒體螢幕，帶來5種駕駛模式，並能透過手機遠端互動操作，當然L2輔助駕駛科技也都沒少。