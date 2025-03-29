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【周焦點】TOYOTA新7人座MPV　國產新車預告　MG ZS小漲2萬

▲本周多款國產、進口動起來！休旅、7人座MPV通通有。（圖／翻攝自各車廠）

▲本周多款國產、進口動起來！休旅、7人座MPV通通有。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

3月最後一周有不少國產、進口新秀陸續上市，TOYOTA推出新年式Sienna 7人座MPV，BMW推出汽油版的5系列旅行車；國產市場上，MG ZS宣布恢復正常交車，售價小漲2萬；Hyundai現代預告4月1日將有新車現身，主角可能就是主將小改款Tucson L要來了！

▲本周多款國產、進口動起來！休旅、7人座MPV通通有。（圖／翻攝自各車廠）

▲新年式Sienna配備升級，售價小漲1萬。

TOYOTA本周推出新年式7人座MPV Sienna（連結），維持2款車型，全車系因應配備升級小漲1萬，提供旗艦版238萬、鉑金版295萬，新年式全車系標配12.3吋觸控式影音主機，USB插座同步升級Type-C連接埠。

▲本周多款國產、進口動起來！休旅、7人座MPV通通有。（圖／翻攝自各車廠）

▲MG ZS可正常供應交車，單1車型售價76.9萬。

MG ZS回來了正常交車（連結），自今年1月HS汽油款正常供應後，如今輪到ZS帶來喜訊，ZS售價小漲2萬來到76.9萬，至於電動車MG4、MG HS 2.0渦輪、1.5升PHEV則還要再等等！

▲本周多款國產、進口動起來！休旅、7人座MPV通通有。（圖／翻攝自各車廠）

▲5系列旅程車陣容更豐富，入門款汽油生力軍加入。

BMW總代理汎德本周發表汽油版5系列旅行車（連結），全新520i Touring M Sport豪華旅行車，正式售價306萬。在加入汽油版後，使5系列旅行車共有1款汽油、2款i5 Touring電動旅行車（eDrive40、M60 xDrive）選擇。

▲本周多款國產、進口動起來！休旅、7人座MPV通通有。（圖／翻攝自各車廠）

▲改款新Tucson L預計4月現身，外觀、內裝都升級。

小改款Hyundai Tucson L要來了（連結）！日前才公布Mufasa國產化上市，如今預告4月1日會有新車亮相，雖然尚未透露新車身分來歷，但主角很有可能就是小改款Tucson L，新Tucson L改款幅度不小，除了車頭水箱護罩、頭燈造型修容外，座艙也換上12.3吋數位儀表、12.3吋中控螢幕及6.6吋空調面板。

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