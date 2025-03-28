「國產3款新休旅」今年攻佔百萬內地盤！瞄準TOYOTA大小雙神車

▲台灣休旅熱潮不減，今年又有3款國產新秀進攻百萬內級距。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

2025年才剛開始，各品牌已經開始掀起休旅大戰，尤其在百萬內的國產級距競爭更是激烈，今年也有不少國產新秀準備參戰，HONDA、現代Hyundai分別都有新車瞄準銷售霸主TOYOTA Corolla Cross，而三菱Xforce也正在暖身劍指TOYOTA Yaris Cross而來！

▲小改款HR-V預計今年第2季登台，全新油電將為市場帶來新選擇。

今年台灣本田籌備至少3款新車，其中小改款HR-V將率先上陣，預計今年第2季上場，小改款HR-V最大亮點新增台灣消費者敲碗已久的e:HEV油電，以日前送測資訊得知，台灣油電HR-V採用1.5升動力，引擎本體提供106匹馬力、13公斤米輸出，電動馬達供給131匹馬力、25.8公斤米。

售價上從Fit布局預測，汽油Fit 75.9萬、油電款82.9萬，中間有7萬價差，而HR-V汽油在售2款車型，分別有83.9、89.9萬，合理推測油電HR-V將落在90～100萬區間，價格帶、油電全新動力無疑針對TOYOTA Corolla Cross而來。

▲Hyundai Mufasa確認國產化上市，且承諾價格百萬有找。（圖／資料照）

同樣是鎖定霸主TOYOTA Corolla Cross級距，台灣南陽現代Hyundai已在3月端出Mufasa全新休旅，備戰TOYOTA Corolla Cross與今年登場的小改款HONDA HR-V，且價格原廠已經確認百萬內，台灣Mufasa採用2.0升自然進氣，內裝、質感都在水準之上，還具備滿配L2等級的輔助駕駛科技。

▲三菱Xforce官方暗示今年上市，首波搭載1.5升自然進氣。

定位比前文2款休旅更入門、更便宜，三菱醞釀已久的全新休旅也在日前官方法說會中暗示今年上市，三菱Xforce對手鎖定Corolla Cross學弟Yaris Cross，其價格預估在70～80萬左右，台灣首波採用1.5升自然進氣，其配備不排除具備L2等級輔助駕駛科技，至於泰國3月剛發表的油電Xforce，若首發汽油版市場反應熱烈，台灣未來也有相當大機會引進油電Xforce。