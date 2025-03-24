快訊／日系4車廠共同發聲「開放重機上國道」！王世堅＆林世宗力挺

▲Honda、Kawasaki、Suzuki與YAMAHA四系4大車廠共同請願，盼能盡快開放重機上國道。（圖／翻攝自Kawasaki台崎重車粉絲團）

記者張慶輝／綜合報導

日系4大車廠Honda本田、Kawasaki川崎、Suzuki鈴木與YAMAHA山葉今（24）日共同發表聲明，呼籲政府落實三讀法案，盡速開放重機上國道，同時立法委員王世堅、台北市議員林世宗也現身力挺，透過產業與民意代表的積極溝通，研討重機上國道的試辦方案。

▲事實上立法院早在2011年就通過法案，並公告在2012年7月開始施行，但迄今尚未完全落實。（圖／資料照）

在4大廠的聲明中提到，立法院早在2011年就通過法案，明訂550c.c.以上機車可以公告規定之路段行駛國道，並於2012年7月施行，4大車廠也長期積極推動安駕訓練，可是迄今尚未完全落實，甚至在113年度民調中，僅有23.6%民眾知道法案已通過，甚至在低知情率之下，仍有超過3成民眾贊成開放大型重機上國道，顯見此議題勢值得社會討論的公共議題。

▲光陽執行長柯俊斌早在2019年就曾公開力挺重機上國道，儘管當時引起討論，但最終仍是無疾而終。

其實早在2019年7月五股重機展時，國內機車大廠KYMCO光陽執行長柯俊斌就曾公開力挺開放重機上國道，儘管當時引起不少車友討論，但最終仍是無疾而終；經過這麼多年後，再度由日系4大廠針對重機上國道的議題共同請願，能否發揮實際效果，相信車迷都很期待。

值得一提的是，儘管該份聲明內寫明了「日系4大廠」，但實際上僅有Honda台灣本田、Kawasaki台崎重車於各自的粉絲團張貼此聲明，Suzuki台鈴機車與YAMAHA台灣山葉至截稿前都沒有動作。

日系4車廠共同聲明如下：

大型重機國道通行路權：日系四廠共同請願，呼籲落實三讀法案，共創安全的交通環境

2011年立法院已通過法案，明訂 550cc 以上機車可依公告規定之路段行駛國道

四家車廠長期積極推動安全駕駛訓練，促進道路安全與社會共融

產業與民意代表積極對話，研討試辦方案，以實證數據推動安全開放

【國道法案已通過，如何有效落實是關鍵】

2011年11月8日，立法院三讀通過修法，正式開放 250cc 以上機車行駛快速道路，並授權交通部規劃 550cc 以上大型重機的國道可行駛路段，該政策於2012年7月施行，然至今尚未完全落實。

根據 113年度民調，僅23.6% 的民眾知道法案已通過，然而在低知情率下，仍有超過34.2% 的民眾支持開放大型重機上國道，且45% 認為大型重機駕駛行車禮讓與守法習慣已大幅改善，顯示此議題已非小眾需求，而是值得社會討論的公共議題。

Honda、Kawasaki、Suzuki、Yamaha 善盡企業責任，長期推動安全騎乘文化，每年舉辦數十場安全駕駛訓練，強化騎士防禦駕駛技能，並與公部門、企業、學校合作進行交通安全宣導。同時，持續研發機車安全氣囊、先進煞車系統、辨識度提高的燈具、循跡控制與各類電子控制等安全輔助科技，確保騎士與其他用路人的安全。

【攜手民意代表，建立產業與公部門對話，共同研討可行方案】

四家日系大型重機品牌秉持社會責任促成與公部門交流的機會，與王世堅委員以及台北市議員林世宗、王委員辦公室顧問呂瀅瀅，針對大型重機行駛國道議題交換意見。

會中指出，大型重機上國道的法案早在 2011 年已三讀通過，但交通部尚未正式開放，希望探討具體實施方式與時程。王世堅委員則回應，目前部分汽車駕駛對於交通流量與安全性仍存有疑慮，因此需要透過試辦計劃，得到有關流量影響及安全性的實證科學數據後，來建立社會共識。

【積極建議試辦，推動逐步開放】

在政府審慎評估國道路權開放的同時，我們與產業夥伴共同提出建議，推動國道漸進開放試辦，Kawasaki 將持續關注交通安全議題，並透過安全教育、技術創新、政策倡議與數據驗證，促使用路人擁有更公平、更安全的交通環境。

你的看法呢？你認為開放大型重機上國道有哪些優點？如果可以騎重機通勤您願意捨棄一人汽車的使用嗎？歡迎留言分享，一起為更好的二輪環境努力！