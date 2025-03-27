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川普大刀汽車關稅「鴻海Model C電動車」北美銷售恐衝擊！車價喊漲33萬

▲鴻海電動車

▲鴻海Model C預計今年底進軍北美市場，將受到川普汽車關稅影響。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

美國總統川普簽屬行政命令，要在4月2日對所有進口美國汽車徵收25%關稅，影響社會輿論反彈、各大汽車品牌等跳腳，汽車關稅新制雖目前對台灣影響不大，但可能會對今年要進軍北美市場的鴻海Model C產生不少變數！

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲川普大刀汽車關稅25%，北美汽車市場漲聲響起。（圖／翻攝自路透）

川普汽車關稅於4月2日生效，不只讓美股下跌，通用汽車、福特等股價下跌3～5%，不過盟友馬斯克特斯拉品牌卻反漲0.35%，更有不少國外分析師指出，新政策將會大幅提高新車售價，漲幅恐超過1萬美元，折合新台幣33萬。

▲鴻海電動車

▲鴻海電動車

▲台灣並非主要汽車出口國，但仍對汽車零件供應鏈有不少隱憂。

川普汽車關稅目前對台灣影響甚小，台灣本身並非主要的汽車出口國，對美國的整車出口量極少，因此衝擊有限。目前台灣的汽車製造以國瑞（TOYOTA）、中華、裕隆等車廠為主，就算外銷也並非以美國為主要市場。

雖然台灣不出口整車銷往美國，但汽車零組件出口仍是主要產業，供應鏈涉及多家美國與日本車廠，美國將整車關稅提高，未來仍會影響台灣零組件的出口需求。

▲鴻海電動車

▲鴻海Model C今年第4季進軍北美，若在美國在地生產，就不受到川普新制影響。

今年鴻海將以Model C進軍美國市場，由台灣團隊主導設計開發，但生產方式仍在計劃評估中，若從台灣或其他產地製造生產銷往美國，則會受到川普25%汽車關稅衝擊。

不過鴻海日前已收購Lordstown Motors公司位於俄亥俄州工廠，這座工廠原本是為專負責電動車皮卡生產，未來可能成為 Model C在美國的主要生產基地，若Model C在美國組裝生產，則不受 25% 進口關稅影響，可維持價格競爭力，甚至可帶來收益。

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