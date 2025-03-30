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賓士「最新一代氫氣卡車」挑戰阿爾卑斯極冬！總重40噸14天跑6500KM

圖文／7Car 小七車觀點

Daimler Truck 近日宣布，其最新一代 Mercedes-Benz GenH2 氫燃料電池卡車在瑞士阿爾卑斯山的 Simplon Pass（辛普朗山口）完成了一系列嚴峻的冬季測試。測試團隊針對液態氫燃料技術的各項關鍵系統進行驗證，包括燃料電池、高壓電池、電驅動軸、氫燃料儲存系統以及熱管理系統，確保車輛在低溫、陡坡等極端條件下的可靠性與效能。

本次測試共投入兩輛 GenH2 原型車，模擬實際運輸情境，總重達 40 噸。在 14 天的測試期間，車輛總行駛里程達 6,500 公里，其中包含總計 1,600 公里的高山道路，爬升累積高度達 83,000 公尺，並且在長達 20 公里的陡峭坡道（坡度達 10-12%）進行耐久測試。此外，Daimler Truck 也透過 Air Products 設置的移動加氫站，確保測試車輛的燃料供應順暢，進一步驗證液態氫補給的可行性。

Daimler Truck 在本次測試中特別針對預測性動力總成控制（Predictive Powertrain Controls）系統進行驗證。該系統可根據地形變化調整動力輸出，提升燃料電池與電池的綜合運作效率，確保上坡時提供最佳動力，下坡時則利用能量回收進行再充電。測試結果顯示，GenH2 卡車不僅能穩定運行於惡劣環境，且具備極高的能源管理效率，顯示氫燃料技術在商用車領域的潛力。

為推動氫燃料技術的普及，Daimler Truck 已獲得德國聯邦政府與歐盟 IPCEI（重要共同歐洲利益計畫）的 2.26 億歐元資助，預計在 2026 年前生產 100 輛燃料電池卡車，並展開客戶端實際運行測試。這批車輛將於 Mercedes-Benz Wörth 工廠組裝，並進行全面量產準備。Daimler Truck 強調，氫燃料技術將成為未來長途運輸的關鍵解決方案，並與現有電動卡車技術形成互補，加速商用車的碳中和進程。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：DaimlerTruck戴姆勒卡車商車Mercedes-Benz賓士GenH2氫氣卡車氫燃料電池汽車新車貨車

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