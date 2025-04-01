Mazda「全新休旅EZ-60」首度公開！尺碼空間更勝CX-5今年發表

▲Mazda釋出全新休旅EZ-60預告，將在今年發表問世。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

大陸長安馬自達Mazda去年帶來驚豔的EZ-6房車，而今年再接再厲，與EZ-6共享平台的全新休旅EZ-60首度公開，該車不僅擁有比CX-5更寬敞的車室空間，其將帶來PHEV增程版、EV電動版2種動力配置！

▲Mazda EZ-60休旅與EZ-6房車共享技術，其外型設計應來自去年亮相「Arata創」概念休旅。

從命名邏輯來看，全新EZ-60休旅相信與EZ-6房車有緊密關聯，而外型設計上也不難發現是來自去年發表的「Arata創」概念休旅，採用最新家族式設計語彙，並搭配發光的Mazda Logo廠徽，配上銳利的LED頭燈，給人更強的視覺衝擊力。

▲EZ-60動力將提供2種選擇。

車尾美背線條帶來搶眼的運動跑旅感，目前尚未公告太多細節，但從EZ-6尺碼參考，尺碼4,921x1,890x1,485mm、軸距2,895mm，全新的EZ-60休旅預期也具備相當優異的車室空間。

動力參考EZ-6房車，EZ-60將具備1.5升PHEV增程版與EV電動版2種配置，增程版純電續航力可來到130、200公里，最大續航力可達1,301公里。

電動車EV電池容量共有58.9kWh、66.8kWh兩種選擇，入門單馬達具有215匹馬力／32.6公斤米扭力，雙馬達車型則具有255匹馬力，續航力分別對應480、600公里。