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福斯全新「7人座休旅歐洲開賣」空間更勝Tiguan！折合新台幣163萬

▲福斯Tayron 。（圖／翻攝自Volkswagen） 

▲歐洲公布7人座全新休旅Tayron售價上市！（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

彌補新一代Tiguan沒有Allspace 7人座的遺憾，歐洲於去年10月首發的Tayron，近期終於公布售價，提供汽油、柴油、油電等豐富動力編成，售價45,475歐元起，折合新台幣163萬！

▲福斯Tayron 。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲全新Tayron定位高於Tiguan，主打7人座布局。

歐洲在原有的大改款第4代Tiguan下，去年10月又新增全新成員Tayron主打7人座市場，而台灣預計今年導入第4代Tiguan，參考過去台灣也有Tiguan Allspace 7人座，說不定未來台灣也有機會引進歐洲福斯正夯的 全新休旅Tayron。

事實上，全新7人座Tayron可視為Tiguan放大版，其尺碼4,770x1,852x1,660mm、軸距2,791mm優於Tiguan，在最新家族設計語彙下，就算7人座休旅Tayron造型看起來一點都不呆板，給人相當時尚的精緻氣息。

▲福斯Tayron 。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯Tayron 。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲台灣即將導入的新Tiguan，預計以1.5升渦輪搭配輕油電作主力。

車內布局與Tiguan差不多，搭載15吋多媒體螢幕，結合10.25吋數位儀錶，還具有HK音響、全景天窗、DDC主動式懸吊等好料配置，而亮點的7人座空間，一般狀況下，Tayron擁有885L行李廂容積，三排座椅都傾倒後可達到2,090L。

動力有熟悉的汽油渦輪搭配輕油電的1.5升eTSI引擎，可繳出150匹馬力、36.7公斤米扭力，預計也會是台灣接下來新一代Tiguan主打動力，歐洲另還有柴油，以及更省油的2.0升 eHybird插電式油電，具有272匹馬力，與100公里左右的純電行駛能力。

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