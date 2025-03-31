台灣福斯Golf回來了「8.5代小改款」確定4月上市！外觀內裝升級更動感

▲台灣原廠確認小改款Golf預計4月24日上市！（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

離8代銷售一空僅短短數月時間，在台灣原廠積極爭取下，小改款8.5代Golf確認要在今年4月24日與車迷相見，加上今年又適逢Golf GTI 50周年大日子，可預期屆時台灣原廠將帶來更多驚喜資訊！

▲作為台灣福斯主力車款之一，Golf去年繳出近3千輛的銷售佳績。

台灣福斯今年重頭戲之一，深受年輕族群喜愛的Golf將在4月24日上市小改款，新Golf首先在外觀上動刀美容，帶來更有新鮮感的動感形象，國外版本還針對車頭Logo增加發光廠徽，日夜間都有不錯的辨識度。

▲內裝換上更大螢幕，並針對細節操作調整。

內裝誠意十足，改款換上更大的多媒體螢幕，國外版本提供10.4吋與12.9吋樣式，並搭配數位儀錶科技感出色，同時也針對8代缺點的操作介面作改良升級，新Golf進化幅度相當有感，同時符合L2等級的輔助駕駛IQ.DRIVE科技也不會少。

▲海外6月即將發表GTI 50周年紀念款。

台灣動力預期採1.0、1.5升渦輪搭配48V輕油電，而GTI、Golf R則維持EA888的2.0升渦輪，值得一提的是，國外也將在6月發表Golf GTI 50周年紀念款，今年國內、國外Golf新動向都值得期待關注。