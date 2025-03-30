蔚來汽車宣布「與寧德時代深化合作」！建立換電技術標準化為目標

圖文／7Car 小七車觀點

蔚來汽車 (Nio) 與寧德時代 (CATL) 近日在中國大陸福建寧德簽署戰略合作協議，宣布雙方將攜手推動換電技術標準化，深化業務與資本合作，以打造全球領先的新能源汽車換電網絡為目標，期望能幫助產業高品質發展。

▲蔚來汽車 (Nio) 與寧德時代 (CATL) 近日在中國大陸福建寧德簽署戰略合作協議，宣布雙方將攜手推動換電技術標準化，深化業務與資本合作，以打造全球領先的新能源汽車換電網絡為目標，期望能幫助產業高品質發展。

此次合作的核心內容之一是資本合作，寧德時代 (CATL) 計劃對蔚來能源 (Nio Power) 進行不超過 25 億人民幣 (約合新台幣 11.4 億元) 的戰略投資，進一步鞏固雙方的合作夥伴關係。雙方希望透過技術互通、商務合作，實現「1+1>2」的產業協同效應。根據協議，雙方將充分發揮各自在新能源領域的技術、管理、平台及品牌資源優勢，建立全球規模最大的乘用車換電服務網絡。在協議中，寧德時代 (CATL) 將積極支援蔚來 (Nio) 換電網絡的建設，蔚來汽車旗下新品牌 Firefly（螢火蟲）的後續車型將逐步導入寧德時代「巧克力換電標準」與網絡。雙方的換電網絡將採取「雙網並行」模式。此外，雙方將共同推動換電技術的國家標準制定與推廣，促進跨品牌、跨車型電池的兼容性，進一步降低產業鏈成本並提升運營效率。

▲蔚來汽車旗下新品牌 Firefly（螢火蟲）的後續車型將逐步導入寧德時代「巧克力換電標準」與網絡。

目前蔚來汽車 (Nio) 已在中國大陸完成該廠「9 縱 9 橫 14 大城市群」高速換電網路的規劃，在中國大陸超過 700 個城市設立 3,172 座換電站。根據最新的規劃，蔚來汽車 (Nio) 持續擴大換電站布局，目標在今年 6 月 30 日前完成全國 14 個省級行政區、1,200 多個縣級行政區的「換電縣縣通」建設，並於今年底前達成 27 個省級行政區、2,300 多個縣級行政區的換電網絡的全面覆蓋。

▲蔚來汽車 (Nio) 持續擴大換電站布局，目標在今年 6 月 30 日前完成全國 14 個省級行政區、1,200 多個縣級行政區的「換電縣縣通」建設，並於今年底前達成 27 個省級行政區、2,300 多個縣級行政區的換電網絡的全面覆蓋。

蔚來汽車 (Nio) 創辦人、董事長暨執行長李斌表示，本次戰略合作代表著換電模式進入新階段，在寧德時代 (CATL) 的支持下，蔚來汽車 (Nio) 的換電網絡將覆蓋更多區域，為消費者提供更優質的能源補給體驗。這不僅是資本層面的合作，更是技術標準與服務體系的雙向賦能，加速推動新能源汽車行業向綠色低碳轉型。」寧德時代 (CATL) 創辦人、董事長暨執行長曾毓群表示，寧德時代致力於推動全球能源轉型，本次合作是全產業鏈協同創新的重要里程碑。透過「雙網並行」模式，雙方將打造一個滿足多層次需求的智慧能源網絡，提升電池全生命周期價值，為全球用戶提供更安全、高效、永續的新能源移動方案。

蔚來汽車 (Nio) 與寧德時代 (CATL) 的合作，最早可追溯至 2024 年 3 月簽署的框架協議，當時雙方表示將共同推動長壽命電池技術的研發創新，而此回的戰略合作則將在技術研發、標準制定、產業鏈協同等方面開展更深入合作，推動換電技術成為新能源汽車市場的核心解決方案。目前蔚來汽車 (Nio) 已與長安、吉利、奇瑞、江汽、廣汽、一汽、Lotus 等多家中國大陸車廠達成換電合作，與比亞迪 (BYD) 近期推出的兆瓦級閃充技術成為兩大陣營的對比，後續的發展值得關注。