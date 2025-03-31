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Nissan新一代Sentra改款亮點曝！升級雙12.3吋大螢幕、動力更豐富

▲Nissan Sentra改款資訊。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan預告2年內推出13款新車，其中大改款Sentra（左一）最快在年底前亮相。（圖／翻攝自Nissan，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Nissan（日產）預告兩年內將推出13款新車，其中之一就包括新一代「仙草」Sentra，最快年底前就會亮相。而新一代Sentra除了外觀變化外，內裝科技也會升級，同時動力編成也有望增添新選擇，滿足對動力更要求的熱血買家。

從原廠釋出的剪影預告中，可看到新一代Sentra外觀更銳利動感，水箱護罩採橫柵設計，搭配可發光的新廠徽Logo、倒勾造型日行燈、行李廂鴨尾擾流等，都讓這款緊湊型4門房車更具運動感。

▲Nissan Sentra改款資訊。（圖／翻攝自Nissan）

▲從剪影預告中，可看到新Sentra外觀銳利動感，並且換上新的水箱護罩、廠徽Logo。

座艙方面，則有望看齊新一代Murano休旅，換上雙12.3吋數位儀表、中控螢幕，並且採用內建Google影音系統，中控台佈局也有變化，以觸控面板代替傳統實體按鍵、並改採按鍵式設計的電子線傳排檔，讓整體座艙更科技。

▲Nissan Sentra改款資訊。（圖／翻攝自Nissan）

▲內裝方面則有望看齊Murano休旅，採雙12.3吋儀表、螢幕，並具有內建Google影音系統，圖為Murano內裝。（圖／翻攝自Nissan）

至於動力方面，美規Sentra除了維持現行2.0升4缸自然進氣引擎、CVT變速箱外（149匹），也可望在運動版SR車型上導入與Rogue（X-trail）相同的1.5升3缸渦輪引擎，後者將具有201匹最大馬力。另外後續也可能搭載最新第3代e-Power動力，以1.5升引擎、電動馬達、電池組成，具有更出色的節能表現。

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