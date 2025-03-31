現代推出Pleos軟體品牌　擴大軟體定義車輛應用、影音系統更強大

▲Hyundai推出Pleos軟體品牌，將可擴大車載應用。（圖／翻攝自Hyundai）



記者林鼎智／綜合報導

Hyundai（現代）集團近日發表Pleos軟體品牌，主打以軟體為中心的雲端移動生態系統，該專屬車輛作業系統是以E&E架構為主，並且基於Android Auto OS，將可擴大SDV軟體定義車輛（Software-defined vehicles）的應用。

現代集團在首爾舉行的Pleos 25開發者大會推出新移動軟體品牌Pleos，並將與合作夥伴強化車載應用生態系的計畫。Pleo為複合字，在希臘語中Pleos意思為更多、而os則代表作業系統。Pleos生態系整合了高性能晶片及控制器、車輛作業系統、資訊娛樂系統、雲端基礎設施、車隊管理、移動／物流優化解決方案。

▲Pleos軟體品牌將推出Pleos Connect車載娛樂系統、Pleos Playgroud與App Market，同時也具有Gleo AI智慧語音助理。



Hyundai表示，這套新的Pleos軟體品牌將推出Pleos Connect車載娛樂系統、Pleos Playgroud與App Market，同時也具有Gleo AI，可透過AI數位助理提供語音控制等操作。

時程上，Hyundai預計在明年第2季發表Pleos Connect車載娛樂系統，屆時將擴大應用到2,000萬輛汽車。