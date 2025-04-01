預售102.9萬起！Hyundai「小改款Tucson L」開賣　雙動力再添新色

▲Hyundai南陽實業今（1）日展開小改款Tucson L預售，採汽油渦輪、渦輪油電雙動力，共5車型，預售價自102.9萬起。（圖／翻攝自Hyundai，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Hyundai總經銷南陽實業今（1）日宣布小改款Tucson L展開預售，延續1.6升汽油渦輪及Turbo hybrid渦輪油電雙動力，同時也增添全新車色「隕石灰」，共有5車型，預售價自102.9萬起。

Hyundai Tucson L小改款預售價

汽油渦輪

GLT-A：102.9萬（不變）

GLT-B：112.9萬（漲2萬）

Turbo hybrid渦輪油電

GLTH-A：113.9萬（漲2萬）

GLTH-B：123.9萬（漲2萬）

GLTH-C：131.9萬（漲2萬）

▲小改款Tucson L除了車頭變化外，也新增「隕石灰」車色。

小改款Tucson L維持原有的隱藏式日行燈，並優化照明範圍，GLTH-B渦輪油電車型以上更導入IFS智慧動態頭燈系統，結合LED投射式頭燈提升夜間照明效果。另外，新Tucson L也換上全新前氣壩、前後保桿造型，加上新增的全新車色「隕石灰」，讓整體更具現代感風格。

▲新Tucson L換上全新前氣壩、前後保桿造型，GLTH-B渦輪油電車型以上更導入IFS智慧動態頭燈系統。



座艙方面則採雙12.3吋曲面螢幕，並改採方向盤旁的SBW旋鈕式撥桿線傳排檔，GLT-B車型以上搭載6.6吋空調面板，提升便利性；另外，中高階渦輪油電車型具有BOSE音響系統，其中GLTH-C更配備雙前座通風／加熱記憶座椅、全景電動玻璃天窗。

▲新Tucson L座艙採雙12.3吋曲面螢幕，並採方向盤旁的旋鈕式撥桿排檔，GLT-B車型以上皆為6.6吋空調面板。



動力方面維持不變，1.6升汽油渦輪車型搭配7速DCT雙離合自手排變速箱，具有最大馬力180匹／27公斤米扭力；而Turbo hybrid渦輪油電車型則在搭配電動馬達、1.48kWh鋰電池及6速手自排下，具有綜效230匹／35.7公斤米扭力。Hyundai自4月12、13日將於全台指定展示中心展演，有興趣的車迷把握機會。

大台北地區4／12-13：內湖、土城、新莊

桃竹苗區：4／12中壢、竹北、桃園。4／13楊梅、平鎮、頭份

中彰區：4／12-13西屯、4／12豐原、4／13彰化

嘉南區：4／12-13斗六、嘉義、北台南

高屏區：4／12-13博愛、民族