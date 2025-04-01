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「TOYOTA Camry」大陸預告新車4月開賣！售價預估折合新台幣90萬

▲大陸廣汽豐田預告推出新Camry智駕版。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲大陸廣汽豐田預告推出新Camry智駕版。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

面對今年大陸競爭激烈的車市，去年才剛釋出新一代TOYOTA Camry的廣汽豐田，官方最新預告將在4月推出智駕版新車型，新車有望擁有更先進的輔助駕駛，售價預估人民幣20萬左右，折合新台幣90萬。

▲大陸廣汽豐田預告推出新Camry智駕版。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲廣汽豐田副總經理於社群預告TOYOTA Camry智駕版新車。（圖／翻攝自微博）

大陸TOYOTA Camry與福斯Passat銷量形成拉鋸戰，2月TOYOTA Camry大陸銷量10,289輛，而福斯Passat來到15,497輛，為了刺激另一波買氣銷售，廣汽豐田原廠高層於個人社群宣布，針對TOYOTA Camry將推出更聰明的智駕版新車型。

▲大陸廣汽豐田預告推出新Camry智駕版。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲大陸廣汽豐田預告推出新Camry智駕版。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新車將搭載先進的輔助駕駛系統。

全球國際熟悉的TOYOTA TSS系統，類似的輔助駕駛系統在大陸稱為TOYOTA Pilot科技，支援行人辨識、ACC全速域跟車功能、車道偏離警示、車道循跡、道路標識識別、遠光燈自動開啟系統、變換車道輔助等功能。

至於智駕版尚未透露太多資訊，但不排除針對攝影、雷達系統作強化升級，或是將高階的TOYOTA Pilot系統，藉由新車型上市降低入手門檻。

台灣市場的TOYOTA Camry，提供2.0升汽油、2.5升油電車型，售價98.5～125萬，而大陸市場的TOYOTA Camry則還另有2.0升油電，售價17.18～25.95萬人民幣，折合新台幣77～116萬。

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