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Honda「大空間家用MPV」新增成員！雙動力、內裝升級更舒適

▲Honda Step WGN新增車型、特仕版。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda Step WGN新增車型與黑化特仕版，這款大空間家用MPV也有進軍東南亞市場，因此也有左駕版。（圖／翻攝自Honda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Honda（本田）日本原廠針對旗下「大空間MPV」Step WGN擴大陣容，新增AIR EX車型與Step WGN Spada Premium Line Black Edition特仕版外，目前已開放預訂，5月就會在當地開賣。

現行第6代Step WGN於2022年5月上市，在其簡潔設計下，也是「Honda車室空間最大」的車型，在多種座位設定及實用表現下身受市場歡迎。此次原廠也新增Step WGN AIR EX車型，主要增添了真皮方向盤、雙前座座椅加熱功能、第2排腿托、電動尾門、3區恆溫空調、盲點偵測等，並且所有座位都設有USB Type-C電源插孔，整體配備更豐富。

▲Honda Step WGN新增車型、特仕版。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda Step WGN新增車型、特仕版。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda Step WGN新增車型、特仕版。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda Step WGN新增車型、特仕版。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda Step WGN新增車型、特仕版。（圖／翻攝自Honda）

▲新增的Step WGNAIR EX車型換上真皮方向盤，具有電動尾門、第2排腿托、電動尾門、3區恆溫空調等功能。

另外，原廠還帶來Step WGN Spada Premium Line Black Edition特仕版，在水箱護罩、輪圈及其他飾板上進行黑化處理，讓整體視覺更具運動感，不過該特仕車僅限e:HEV油電車型。

動力方面，Step WGN共有1.5升VTEC汽油渦輪引擎（150匹／20.7公斤米扭力）與2.0升e:HEV油電引擎，WLTC平均油耗為19.5-20km／L。Honda Step WGN除了在日本販售外，也進軍東南亞市場，因此也有左駕版本，不過目前台灣仍無導入計劃。

▲Honda Step WGN新增車型、特仕版。（圖／翻攝自Honda）

▲以頂規Step WGN Spada Premium Line車型為基礎推出的Black Edition特仕版，全車也進行多項黑化處理。

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