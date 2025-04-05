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Honda「最新電動休旅車0 SUV」首度現身街頭！偽裝原型車更接近量產

圖文／7Car 小七車觀點

Honda 在今年的 CES 電子消費展上發表了一款 0 SUV 概念車，暗示品牌的電動車將邁入全球化的階段。隨著該車型逐漸接近量產階段，一款由官方打造的偽裝原型車在日本日前的紅牛活動上亮相。雖然整體大量承襲概念車的設計，但仍有部分顯著的變化。

▲Honda 0 SUV 首度現身街頭。

在車頭部分，這款在道路行駛車的 0 SUV 偽裝原型車換上經過重新設新的頭燈組，並導入熟悉的像素化裝飾。同時車門上後視鏡外蓋以及前葉子板均以亮黑色飾蓋包覆。其它細節的地方，還有加入面積更大的整合式車門把手，車尾部分則加入概念車沒有的倒車燈和第三煞車燈。

Honda 表示 0 SUV 將採用全新專用電動車平台，具備優異的「寬敞車室空間、出色的視野和靈活性」。同時還可以期待由新 ASIMO OS 提供支援的先進駕駛輔助系統和數位使用者體驗。

目前 Honda 官方並尚未透露太多具體細節，但先前曾表示 0 系列將使用線控轉向系統，以實現「出色的操控性」。該系列的休旅車預計明年在美國俄亥俄州開始量產，並計畫將在包括日本和歐洲在內的全球市場進行販售。

0 SUV 推出之後還將推出 0 Saloon 房車，計劃於 2026 年底在北美市場推出。這款房車與跨界車有許多共同之處，但採用流線的楔形造型，目的是讓它能夠在市場上與其它電動車區分開來

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Honda本田0SUV電動車休旅車汽車新車概念車

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