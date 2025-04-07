Lexus GX越野休旅售價曝！3.5升V6雙渦輪、還有Overtail+版

▲Lexus GX日本發表上市！共有GX550 Overtail+（5人座）、GX550 Version L（7人座）雙車型，售價自11,950,000日圓起。（圖／翻攝自Lexus，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

日本Lexus推出新GX越野休旅！新車搭載GA-F平台，具有粗獷外型及強悍越野性能，共有GX550 Overtail+（5人座）、GX550 Version L（7人座）雙車型，當地售價分別為11,950,000日圓、12,700,000日圓，折合新台幣分別為271萬、288萬。

日規新GX皆搭載3.5升V6雙渦輪汽油引擎、10速自排及全輪驅動系統，具有最大馬力349匹／66.2公斤米扭力，同時還配備電子限滑差速器、電子式加力箱、可變阻尼懸吊系統等，最大拖曳力達3,628公斤。

▲Overtail+具有專屬配色，包括黑化外觀套件、鋁質下護板、18吋越野輪圈等，動力皆搭載3.5升V6雙渦輪汽油引擎。



外觀上，GX550 Overtail+具有專屬配色，包括黑化外觀套件、鋁質下護板、18吋越野輪圈等，同時具備煞車控制技術（多地形選擇／爬升控制）、多地形對地視野等；而7人座的Version L則具有電致變色功能的全景天窗、電動遮陽簾、22吋12幅鍛造鋁圈、自動伸縮式登車踏板，主打豪華舒適。

▲座艙採12.3吋數位儀表、14吋中控螢幕，具有可獨立開啟後擋風玻璃的設計。

座艙方面，新GX採12.3吋數位儀表、14吋中控螢幕、HUD抬頭顯示器，同時Version L也具有第3排電動收折、電動尾門及可獨立開啟的後擋風玻璃設計，全車系也標配Lexus Safety System+駕駛輔助系統。