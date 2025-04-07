最低37900起！中華eMOVING Shine推新色　「羅蘭紫」打造專屬浪漫

▲中華eMOVING Shine推出新色「羅蘭紫」，搭配政府補助最低37,900元起。（圖／翻攝自中華eMOVING，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

中華eMOVING今（7）日針對微型電動二輪車Shine推出新色，以「羅蘭紫」新色搭配手繪花型車貼，瞄準女性族群買家。中華汽車也針對新車促銷，4月底前購買Shine，搭配政府補助最低只要37,900元起。

中華eMOVING Shine自上市後深受女性車主喜愛，在先後推出精靈白、太妃金、天空藍、魅力紅與「羅蘭紫」，以及限量完售的櫻花粉、湖水綠車色，也讓Shine成為多彩品味展現。

▲Shine深受女性車主喜愛，提供豐富車色，並且通過交通部微型電動二輪車安全審驗合格證明，電池提供最高2年保固。



中華eMOVING Shine不只有豐富車色，也通過交通部微型電動二輪車安全審驗合格證明，同時也經過車輛耐久及泡水測試、電池耐久、耐震、耐衝擊等測試。全車僅重40公斤、最大續航40公里，採可攜式鋰電池（重量僅5公斤），可直接在車輛充電、也可拆下充電，電池提供最高2年保固。4月底前購買Shine最低只要37,900元起，到eMOVING全台專賣店試乘Shine，還可抽價值1,380元的品牌安全帽。

▲Shine「羅蘭紫」搭配手繪花型車貼，打造女性專屬浪漫座騎。