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保時捷25年式新車「將搭新一代多媒體系統」！功能更多音效更沉浸

圖文／7Car 小七車觀點

面對車載資訊娛樂系統快速演進與用車生活數位化的浪潮，德國汽車大廠 Porsche 日前宣布將自 2025 年新年式起，針對 911、Taycan、Panamera 與 Cayenne 等主要車系導入全新一代 Porsche Communication Management（PCM）多媒體系統。此項升級不僅強化硬體效能與操作流暢度，更導入全新 Porsche App Center 平台與 Dolby Atmos® 沉浸式音效技術，搭配標配長達 10 年的 Porsche Connect 數位服務，全面強化車主在駕馭過程中的科技互動與娛樂體驗。

Porsche 表示，此次改款著眼於提供更現代化、更靈活的數位生態系統，藉由擴大第三方應用整合、優化多媒體系統反應速度與功能性，讓駕駛與乘客在車內也能享有如同智慧型裝置般的操作便利性與娛樂豐富性。新系統也將成為品牌邁向全面數位化與智慧聯網的重要里程碑。

根據原廠說明，全新一代 PCM 不僅運算速度更快，也支援更多第三方應用程式的原生運行，操作更直覺且功能更豐富。Porsche App Center 的設計概念類似智慧型手機的應用程式商店，車主可依需求下載音樂、影片、新聞、天氣、導航、充電站資訊、甚至是智慧家庭控制與遊戲等應用，擴大車輛在數位時代的使用場景。

音響體驗方面，新版 PCM 系統也針對搭載 Bose® 或 Burmester® 高階音響系統的車型導入 Dolby Atmos® 技術，透過空間音效的配置，讓音樂重現更具臨場感與層次感。前提是音源需支援 Dolby Atmos，相關串流應用亦可透過 App Center 安裝取得。

這次 PCM 系統的升級展現 Porsche 致力於提升全車系數位功能與使用者體驗的策略方向，亦延續其將駕駛樂趣與現代科技融合的品牌定位。搭載新系統的新年式車款即日起可接受訂購，並將於今年 6 月起陸續交車。

對台灣市場而言，Porsche 此次針對數位生態系統的全面升級，有助於提升國內消費者對智慧座艙體驗的期待，尤其是在 Macan Electric、Taycan 等電動車款愈趨普及的當下，強化資訊娛樂與車聯網服務將成為豪華品牌未來競爭力的關鍵之一。未來，Porsche 更多市場適用的 App 與功能預計也將隨地區策略逐步開放，值得後續關注。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Porsche保時捷911TaycanPanameraCayennePCM多媒體汽車新車跑車

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