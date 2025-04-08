ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

丹麥新創超跑廠「打造公路最強V12引擎」！目標1850匹最新進度曝

圖文／7Car 小七車觀點

丹麥新創超跑公司 Zenvo Automotive A/S 於 2023 年首度公開品牌首款搭載 V12 引擎的超級跑車 Aurora 已經有接近兩年的時間。目前原廠透露新車的開發進度，該車的動力系統目標輸出值達 1,850 匹，將採用四渦輪搭配油電系統。

▲Zenvo Automotive A/S 公開全新 Mjølner V12 引擎開發進度。

該動力裝置以雷神之鎚命名為 Mjølner，它結合了四顆渦輪增壓器和一組油電混合動力系統。引擎的最高轉速為 9,800 RPM，並使用 Mahle Jet Ignition 技術來控制排放。Zenvo 表示雖然動力輸出如此強大，但還是將可以在街道上駕駛性能作為首要任務。並指出即使沒有混合動力系統，引擎本體也能夠產生 1,250 匹馬力的輸出，對於大多數人來說感覺上已經足夠強勁了。

Zenvo Automotive 董事長 Jens Sverdrup 表示，「Aurora 計畫的關鍵部分是圍繞為駕駛員和乘客建立情感聯繫，並能夠刺激感官」。「Aurora 的重點在於聲浪和燃油引擎帶來的感受，引擎是其中至關重要的元素。在 Zenvo，我們是一支充滿激情、真誠的“汽車人”團隊，V12 引擎的誕生並非每天都有，因此終於可以展示 Mjølner，這是一個非常自豪和激動的時刻。”

從官方公布的圖片來看，這具引擎的設計看起來就像一件藝術品。渦輪增壓器相對較小，以“hot V” 結構緊密地塞入兩組氣缸之間。

Jens Sverdrup 還強調，「事實上，它是世界上最強大的公路車引擎，這並不是我們一開始就想實現的目標，而是我們努力實現我們所知道的可能的結果。這是一個非常重要的里程碑，下一步我們將看到並聽到！它變成了現實，它的設計宗旨是在各個層面上發揮作用，這表示我們不斷取得進步。」

根據 Zenvo 介紹，第一部 Aurora 已經打造完畢，目前正在進行測試。如果一切順利的話，相信不久後原廠就會釋出更多訊息，甚至聽到這具引擎的聲浪。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：ZenvoAuroraV12引擎超跑跑車丹麥汽車新車馬力

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

推薦閱讀

台灣3月新車銷量「TOYOTA神車狂賣3771輛」！特斯拉再奪電車王

台灣3月新車銷量「TOYOTA神車狂賣3771輛」！特斯拉再奪電車王

2368萬起！KTM「可上路四輪賽車」台灣開賣　戰鬥機座艙蓋超吸睛

2368萬起！KTM「可上路四輪賽車」台灣開賣　戰鬥機座艙蓋超吸睛

公認最強白牌性能機車！光陽RTS R 165開創新世代　陳傑憲也超愛它

公認最強白牌性能機車！光陽RTS R 165開創新世代　陳傑憲也超愛它

鴻海電動車「即將正式出海」！劉揚偉：2個月內與日本客戶簽約

鴻海電動車「即將正式出海」！劉揚偉：2個月內與日本客戶簽約

368萬起！「英式豪華皮卡車王」台灣上市　4月前完成訂車送越野利器

368萬起！「英式豪華皮卡車王」台灣上市　4月前完成訂車送越野利器

109800起！光陽「旗艦電動機車MIG 9」上市　陳傑憲簽名車將義賣

109800起！光陽「旗艦電動機車MIG 9」上市　陳傑憲簽名車將義賣

最新文章

丹麥新創超跑廠打造最強V12引擎2025-04-08

保時捷25年式新車將搭新多媒體系統2025-04-07

BMW宣布德國工廠擴增車身廠區2025-04-07

Honda「超夯MPV」4度蟬聯銷量王2025-04-07

雪鐵龍長軸版Berlingo XTR上市2025-04-07

eMOVING Shine推新色「羅蘭紫」2025-04-07

「馬自達大改款CX-5」傳12月亮相2025-04-07

Gogoro「全新騎到飽方案」上線2025-04-07

Lexus GX越野休旅售價曝2025-04-07

賓士「最後一波25年式新車」公布2025-04-06

熱門文章

機車加油挑92或95車行老闆曝正解2025-04-05

福特「5人、7人座休旅」折合新台幣65萬有找2025-04-06

「馬自達大改款CX-5」傳12月亮相2025-04-07

保時捷25年式新車將搭新多媒體系統2025-04-07

雪鐵龍長軸版Berlingo XTR上市2025-04-07

丹麥新創超跑廠打造最強V12引擎2025-04-08

賓士「最後一波25年式新車」公布2025-04-06

BMW宣布德國工廠擴增車身廠區2025-04-07

Honda「超夯MPV」4度蟬聯銷量王2025-04-07

Gogoro「全新騎到飽方案」上線2025-04-07

相關新聞

保時捷25年式新車「將搭新一代多媒體系統」！功能更多音效更沉浸

保時捷25年式新車「將搭新一代多媒體系統」！功能更多音效更沉浸

BMW宣布「德國工廠擴增車身廠區」！X1＆X2生產效率可望提升

BMW宣布「德國工廠擴增車身廠區」！X1＆X2生產效率可望提升

Honda「超夯MPV」4度蟬聯銷量王！狂賣21萬輛、折新台幣41.3萬起

Honda「超夯MPV」4度蟬聯銷量王！狂賣21萬輛、折新台幣41.3萬起

133.9萬！雪鐵龍「長軸版Berlingo XTR」上市　17吋框還有減震椅

133.9萬！雪鐵龍「長軸版Berlingo XTR」上市　17吋框還有減震椅

高雄「白色恐怖」詭異畫面曝！被拖吊汽車突開車　路人全壞嚇

高雄「白色恐怖」詭異畫面曝！被拖吊汽車突開車　路人全壞嚇

讀者迴響

熱門文章

機車加油「該挑92或95」？車行老闆曝正解：不論車價高低選這就好

機車加油「該挑92或95」？車行老闆曝正解：不論車價高低選這就好

福特「5人、7人座休旅」折合新台幣65萬有找！搭載最新1.5升渦輪油電

福特「5人、7人座休旅」折合新台幣65萬有找！搭載最新1.5升渦輪油電

「馬自達大改款CX-5」傳12月亮相！首搭新2.5升油電、內外大升級

「馬自達大改款CX-5」傳12月亮相！首搭新2.5升油電、內外大升級

保時捷25年式新車「將搭新一代多媒體系統」！功能更多音效更沉浸

保時捷25年式新車「將搭新一代多媒體系統」！功能更多音效更沉浸

133.9萬！雪鐵龍「長軸版Berlingo XTR」上市　17吋框還有減震椅

133.9萬！雪鐵龍「長軸版Berlingo XTR」上市　17吋框還有減震椅

丹麥新創超跑廠「打造公路最強V12引擎」！目標1850匹最新進度曝

丹麥新創超跑廠「打造公路最強V12引擎」！目標1850匹最新進度曝

229萬起！賓士「最後一波25年式新車」公布　售價＆配備升級一次看

229萬起！賓士「最後一波25年式新車」公布　售價＆配備升級一次看

BMW宣布「德國工廠擴增車身廠區」！X1＆X2生產效率可望提升

BMW宣布「德國工廠擴增車身廠區」！X1＆X2生產效率可望提升

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366