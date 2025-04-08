丹麥新創超跑廠「打造公路最強V12引擎」！目標1850匹最新進度曝

圖文／7Car 小七車觀點

丹麥新創超跑公司 Zenvo Automotive A/S 於 2023 年首度公開品牌首款搭載 V12 引擎的超級跑車 Aurora 已經有接近兩年的時間。目前原廠透露新車的開發進度，該車的動力系統目標輸出值達 1,850 匹，將採用四渦輪搭配油電系統。

▲Zenvo Automotive A/S 公開全新 Mjølner V12 引擎開發進度。

該動力裝置以雷神之鎚命名為 Mjølner，它結合了四顆渦輪增壓器和一組油電混合動力系統。引擎的最高轉速為 9,800 RPM，並使用 Mahle Jet Ignition 技術來控制排放。Zenvo 表示雖然動力輸出如此強大，但還是將可以在街道上駕駛性能作為首要任務。並指出即使沒有混合動力系統，引擎本體也能夠產生 1,250 匹馬力的輸出，對於大多數人來說感覺上已經足夠強勁了。

Zenvo Automotive 董事長 Jens Sverdrup 表示，「Aurora 計畫的關鍵部分是圍繞為駕駛員和乘客建立情感聯繫，並能夠刺激感官」。「Aurora 的重點在於聲浪和燃油引擎帶來的感受，引擎是其中至關重要的元素。在 Zenvo，我們是一支充滿激情、真誠的“汽車人”團隊，V12 引擎的誕生並非每天都有，因此終於可以展示 Mjølner，這是一個非常自豪和激動的時刻。”

從官方公布的圖片來看，這具引擎的設計看起來就像一件藝術品。渦輪增壓器相對較小，以“hot V” 結構緊密地塞入兩組氣缸之間。

Jens Sverdrup 還強調，「事實上，它是世界上最強大的公路車引擎，這並不是我們一開始就想實現的目標，而是我們努力實現我們所知道的可能的結果。這是一個非常重要的里程碑，下一步我們將看到並聽到！它變成了現實，它的設計宗旨是在各個層面上發揮作用，這表示我們不斷取得進步。」

根據 Zenvo 介紹，第一部 Aurora 已經打造完畢，目前正在進行測試。如果一切順利的話，相信不久後原廠就會釋出更多訊息，甚至聽到這具引擎的聲浪。