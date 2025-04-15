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賓士推出「資訊娛樂系統OTA雲端更新」！導航＋語音＋越野功能升級

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 日前宣布透過 OTA (Over-the-Air) 方式，為全球超過 200 萬輛搭載 MBUX 資訊娛樂系統的車款推送最新 2.6 版本軟體更新。本次更新涵蓋導航、語音助理與越野體驗等功能強化，進一步拓展車主在駕駛過程中的數位互動可能。無論是電動車車主、重度導航使用者，或喜歡挑戰越野路線的駕駛者，皆可透過此次升級獲得更豐富的使用體驗。

導航、語音與越野功能全面升級　Mercedes-Benz 推送 MBUX 2.6 更新

MBUX 2.6 版本中，最受矚目的更新之一為導入 Google Satellite View 衛星視角功能。透過高解析度的鳥瞰畫面，駕駛者能更清楚辨識周遭地形與道路，特別適用於地標稀少的郊區或鄉間。針對電動車使用者，本次也新增「Navigation with Electric Intelligence」的即時替代路線功能，可即時根據交通狀況、自動計算充電站停留點並重新規劃最佳路徑，進一步優化行車效率。

導航、語音與越野功能全面升級　Mercedes-Benz 推送 MBUX 2.6 更新

隨著語音互動技術的進展，Mercedes-Benz 也在 MBUX 語音助理中導入 ChatGPT 技術，使系統能針對知識型提問進行更自然、即時的對話應答。該功能由 Microsoft Azure OpenAI 服務支援，並透過 Bing 搜尋輔助查詢結果。不僅支援多輪對話與模糊語意識別，更讓駕駛者在專心開車的同時，能獲得如同與好友對話般的使用體驗。此功能適用於第一至第三代 MBUX 系統，涵蓋約三百萬輛車輛。

導航、語音與越野功能全面升級　Mercedes-Benz 推送 MBUX 2.6 更新

針對熱愛越野活動的駕駛者，Mercedes-Benz 新增了「Offroad Track」功能，整合於 Mercedes-Benz Stories App 中，讓用戶能記錄、分析並分享越野路線。透過車內系統與智慧型手機結合，可同步拍攝行車影片與收集車輛角度、速度、海拔與 GPS 等數據，完成個人越野影片剪輯與資料上傳，促進車主間的經驗交流。該功能目前適用於具備第二代 MBUX、搭載四輪驅動與硬碟導航的特定車款。

導航、語音與越野功能全面升級　Mercedes-Benz 推送 MBUX 2.6 更新

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士MBUXOTA更新汽車新車娛樂系統

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