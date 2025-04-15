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普利司通公布「2款月球車專用輪胎」！一體成型設計險惡環境也好用

圖文／7Car 小七車觀點

Bridgestone 近年來大力推動載人月球車輪胎的研發工作，透過移動領域創新成果，支撐人類的登月之夢。日前 Bridgestone 再度公布兩款全新的一體成型輪圈概念設計，設計目的同樣是支援中小型月球車。

▲Bridgestone 公布兩款全新開發的一體成型輪圈。

這次 Bridgestone 推出的月球胎可視為第二代作品，它們完全由鋼材製成。因為橡膠在惡劣的月球條件下無法發揮作用；它極易受到極端溫度和紫外線的影響，而月球上卻有大量的極端溫度和紫外線。即使橡膠化合物沒有變質，它也會變得非常重且不靈活。另外，充氣輪胎並不適合在近真空的太空中使用。

Bridgestone 的解決方案是製造一種金屬輪胎，其外側有“胎面”，而柔性支撐結構基本上充當車輪的作用。其中一款概念胎適用於體積較小、重量較輕的探測車，因此可以看到中央的輻條數量較少。而另一款胎適用於可能在崎嶇地形中行駛的中型探測車。

這兩款概念輪胎的設計與 Bridgestone 在 2024 年展示的第二代月球輪胎相似，也具有靈活的內部結構，但使用鋼絲絨網作為胎面，排列成矩形狀。Bridgestone 表示，他們持續利用 90 幾年的研發專長，積極與合作夥伴共創價值，致力於開發即使在極端月球環境下，包括被岩石和沙碩覆蓋，溫度極端且暴露於宇宙射線下的荒漠中，也能確保安全寧靜的駕駛體驗的輪胎。

Bridgestone 將於 4 月 7 日至 10 日在科羅拉多泉舉行的第 40 屆太空研討會上展出這兩款最新的月球車輪胎，同時也將會參加日本航太產業展覽。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Bridgestone普利司通月球輪胎月球車月亮汽車新車太空

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