ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣山葉發布「新3缸仿賽」供應狀況　23年式跨界重機限時出清

▲台灣山葉YZF-R9供應狀況。（圖／翻攝自Yamaha）

▲台灣山葉發布「新3缸仿賽重機」YZF-R9供應狀況，將以自然人顧客優先交車。（圖／翻攝自Yamaha，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

台灣山葉（Yamaha）在5月初公布「新3缸仿賽重機」YZF-R9預售價58.8萬後，近日也罕見發布YZF-R9供應狀況通知。

台灣山葉表示，因全球市場熱絡、日本產能有限，導致車輛供應無法如預期穩定，目前仍等待年度供應數量確認，並將依「自然人顧客優先交車」為原則，依預購順序安排交車，後續再進行對法人顧客的交車作業。

新YZF-R9主打Supersport，與R7定位在兼具賽道、街道的產品，除了有YZF家族的外觀設計，也換上更張狂的空力套件，並具有豐富電控系統、5吋TFT全彩儀表、前後KYB全可調倒叉／後多連桿避震器等，並且在制動系統上也捨棄傳統雙子星卡鉗，換上Brembo Stylema輻射對4卡鉗。

▲Yamaha Yzf-R9 。（圖／翻攝自Yamaha）

▲Yamaha Yzf-R9 。（圖／翻攝自Yamaha）

▲新YZF-R9主打Supersport定位，並具有豐富電控系統、配備，預計首批在今年下旬開始交車。

動力上，YZF-R9搭載CP3 890c.c.水冷3缸引擎，具有最大馬力119匹／9.5公斤米扭力，原廠也透過齒比調整，讓YZF-R9具有更出色的高速表現。在台灣山葉原訂時程上，預計新車將在今年下旬首批交車。

另外，台灣山葉6月也推出一系列購車優惠，其中針對2023年式的MT-07、Tenere700促銷，23年式MT-07闇黑價31.8萬、並提供全額貸60期0利率、千萬保障及安駕課程、考照補助等、月月抽MotoGP日本茂木站應援之旅；至於跨界重機Tenere700，也針對23年式車型限時入手價46萬，再贈專屬ACC套組等優惠。

▲台灣山葉YZF-R9供應狀況。（圖／翻攝自Yamaha）

▲台灣山葉YZF-R9供應狀況。（圖／翻攝自Yamaha）

▲台灣山葉6月份也針對23年式MT-07、Tenere700出清促銷。

►4月戰報／TOYOTA神車狠甩對手＋RAV4促銷奏效　納智捷n7奪電車冠軍

►164.8萬起！福特新年式Ranger上市　升級可調式裝載系統小漲6萬

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車機車Yamaha山葉YZF-R9R9三缸供應狀況Tenere700MT-07

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

推薦閱讀

台灣「速霸陸休旅降價52.3萬」奇招奏效！Solterra完售出清官網下架

台灣「速霸陸休旅降價52.3萬」奇招奏效！Solterra完售出清官網下架

Gogoro慶10周年「抽星宇商務艙1年飛到飽」！全新推薦獎勵計畫開跑

Gogoro慶10周年「抽星宇商務艙1年飛到飽」！全新推薦獎勵計畫開跑

89萬起！台灣「現代國產休旅」3車型都是百萬內　5月對決TOYOTA神車

89萬起！台灣「現代國產休旅」3車型都是百萬內　5月對決TOYOTA神車

鴻海國產「百萬內全新電動車」今年9月接單！納智捷n5有望年底拚交車

鴻海國產「百萬內全新電動車」今年9月接單！納智捷n5有望年底拚交車

台灣福斯「新一代旅行車」車型售價流出！雙車型破200萬　5月底上市

台灣福斯「新一代旅行車」車型售價流出！雙車型破200萬　5月底上市

台灣「Nissan國產X-Trail」最多降12.1萬！最低優惠90萬有找

台灣「Nissan國產X-Trail」最多降12.1萬！最低優惠90萬有找

最新文章

台灣「Nissan國產X-Trail」最多降12.1萬2025-06-03

台灣山葉發布新3缸仿賽供應狀況2025-06-03

新一代「TOYOTA Vios換1.5升油電」2025-06-03

Nissan「電動休旅翻身之作」台灣將導入2025-06-03

台灣法系「大改款5人、7人座休旅」售價流出2025-06-03

Suzuki高人氣「Fronx休旅進軍印尼」2025-06-03

「大改款Mazda CX-5」共享RAV4大螢幕2025-06-03

Aston Martin全球唯一敞篷跑車在美國2025-06-03

6月購車優惠、健檢活動開跑2025-06-02

台灣「TOYOTA RAV4」入手門檻漲16萬2025-06-02

熱門文章

台灣「TOYOTA RAV4」入手門檻漲16萬2025-06-02

福特推出Focus紐柏林限定版2025-06-02

台灣法系「大改款5人、7人座休旅」售價流出2025-06-03

台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光2025-06-02

台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車2025-06-02

「中華熱銷J Space」將推全新特仕車2025-06-02

TOYOTA「改款入門小跨界亮相」2025-06-02

「愛快羅密歐」確認導入台灣2025-06-02

福特「Focus紐柏林版」進駐展間2025-06-02

「大改款Mazda CX-5」共享RAV4大螢幕2025-06-03

相關新聞

Nissan「插電式油電皮卡雙胞胎」大陸問世！鄭州日產Z9 GE PHEV登場

Nissan「插電式油電皮卡雙胞胎」大陸問世！鄭州日產Z9 GE PHEV登場

全球唯一！Aston Martin「DB12敞篷跑車客製化特仕版」登陸美國

全球唯一！Aston Martin「DB12敞篷跑車客製化特仕版」登陸美國

6月購車優惠／速霸陸祭出「百萬內進口4驅休旅」　夏季健檢開跑

6月購車優惠／速霸陸祭出「百萬內進口4驅休旅」　夏季健檢開跑

實車直擊／福特「Focus紐柏林版」進駐展間　網友：最想要的還是它

實車直擊／福特「Focus紐柏林版」進駐展間　網友：最想要的還是它

路上開車「引擎蓋冒出一顆頭」　女和蛇四目交會嚇：超大一條

路上開車「引擎蓋冒出一顆頭」　女和蛇四目交會嚇：超大一條

讀者迴響

熱門文章

台灣「TOYOTA RAV4」汽油入手門檻漲16萬、油電多9萬！車系僅剩4款

台灣「TOYOTA RAV4」汽油入手門檻漲16萬、油電多9萬！車系僅剩4款

99.9萬！台灣福特推「Focus Wagon紐柏林限定版」　專屬升級不加價

99.9萬！台灣福特推「Focus Wagon紐柏林限定版」　專屬升級不加價

台灣法系「大改款5人、7人座休旅」售價流出！1.2升油電省油省稅金

台灣法系「大改款5人、7人座休旅」售價流出！1.2升油電省油省稅金

台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

65.6萬起！「中華熱銷J Space」將推全新特仕車　不給對手TOYOTA超車

65.6萬起！「中華熱銷J Space」將推全新特仕車　不給對手TOYOTA超車

TOYOTA「改款入門小跨界亮相」油耗26.3km/L！全新油電比Yaris更親民

TOYOTA「改款入門小跨界亮相」油耗26.3km/L！全新油電比Yaris更親民

「愛快羅密歐」確認導入台灣！官方社群上線　3款熱門新車計劃導入

「愛快羅密歐」確認導入台灣！官方社群上線　3款熱門新車計劃導入

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366