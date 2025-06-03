台灣山葉發布「新3缸仿賽」供應狀況　23年式跨界重機限時出清

▲台灣山葉發布「新3缸仿賽重機」YZF-R9供應狀況，將以自然人顧客優先交車。（圖／翻攝自Yamaha，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

台灣山葉（Yamaha）在5月初公布「新3缸仿賽重機」YZF-R9預售價58.8萬後，近日也罕見發布YZF-R9供應狀況通知。

台灣山葉表示，因全球市場熱絡、日本產能有限，導致車輛供應無法如預期穩定，目前仍等待年度供應數量確認，並將依「自然人顧客優先交車」為原則，依預購順序安排交車，後續再進行對法人顧客的交車作業。

新YZF-R9主打Supersport，與R7定位在兼具賽道、街道的產品，除了有YZF家族的外觀設計，也換上更張狂的空力套件，並具有豐富電控系統、5吋TFT全彩儀表、前後KYB全可調倒叉／後多連桿避震器等，並且在制動系統上也捨棄傳統雙子星卡鉗，換上Brembo Stylema輻射對4卡鉗。

▲新YZF-R9主打Supersport定位，並具有豐富電控系統、配備，預計首批在今年下旬開始交車。



動力上，YZF-R9搭載CP3 890c.c.水冷3缸引擎，具有最大馬力119匹／9.5公斤米扭力，原廠也透過齒比調整，讓YZF-R9具有更出色的高速表現。在台灣山葉原訂時程上，預計新車將在今年下旬首批交車。

另外，台灣山葉6月也推出一系列購車優惠，其中針對2023年式的MT-07、Tenere700促銷，23年式MT-07闇黑價31.8萬、並提供全額貸60期0利率、千萬保障及安駕課程、考照補助等、月月抽MotoGP日本茂木站應援之旅；至於跨界重機Tenere700，也針對23年式車型限時入手價46萬，再贈專屬ACC套組等優惠。

▲台灣山葉6月份也針對23年式MT-07、Tenere700出清促銷。