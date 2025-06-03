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全球唯一！Aston Martin「DB12敞篷跑車客製化特仕版」登陸美國

圖文／7Car 小七車觀點

英國超豪華性能車品牌 Aston Martin，透過旗下量身訂製部門 Q by Aston Martin，攜手美國經銷商 Aston Martin Palm Beach，正式發表全球僅此一輛的 Palm Beach Edition DB12 Volante。這款敞篷 GT 跑車在外觀與內裝均融入濃厚的海濱生活風格，展現品牌工藝與創意結合的極致表現。

Aston Martin 推出全球唯一 Palm Beach 特仕版 DB12 Volante

外觀方面，Palm Beach Edition DB12 Volante 採用名為「Frosted Glass Blue」的專屬藍色塗裝，獨特的玻璃片漆料在陽光下呈現閃爍光澤，靈感來自佛州南部陽光海岸。前分流器、側裙與後保桿上則以 Club Sport White 白色條紋點綴，進一步凸顯跑車動感比例，車輪則選用亮黑鑽石切割五輻式設計，增添視覺張力。

Aston Martin 推出全球唯一 Palm Beach 特仕版 DB12 Volante

Aston Martin 推出全球唯一 Palm Beach 特仕版 DB12 Volante

Aston Martin 推出全球唯一 Palm Beach 特仕版 DB12 Volante

內裝設計亦充分展現訂製工藝。車艙內採用以航海風格為靈感的雙色皮革組合，Aurora Blue 與 Ivory 白色皮革之間以 Spicy Red 紅色縫線作為對比。椅背、中央扶手與門檻皆繡有棕櫚葉圖騰，鋁合金門檻飾板亦刻有相同圖案，體現主題一致性。中控台與座椅背後則選用開孔式 Linear Light Olive Ash 橄欖木飾板，紋理對稱如書頁，呼應棕櫚木的自然質感。

設計細節更進一步延伸至整體主題，包括車門側飾條採用特殊工法雕刻出棕櫚葉風格造型，而儀表板皮革上則壓印 Palm Beach 的經緯度座標，彰顯地點專屬性。座椅背部木飾上還鑲有刻有「Palm Beach」字樣的金屬飾片，細節講究，體現高端訂製精神。

Aston Martin 推出全球唯一 Palm Beach 特仕版 DB12 Volante

Aston Martin 推出全球唯一 Palm Beach 特仕版 DB12 Volante

Aston Martin 推出全球唯一 Palm Beach 特仕版 DB12 Volante

Aston Martin 推出全球唯一 Palm Beach 特仕版 DB12 Volante

Aston Martin 美洲區總裁 Pedro Mota 表示：「這台 DB12 Volante 不僅展現了 Palm Beach 的優雅氛圍，更體現了 Aston Martin 獨有的精緻工藝與高性能本質。透過 Q by Aston Martin 的專屬訂製計畫，更多車主將有機會打造獨一無二的個人座駕。」此一特仕車不僅彰顯品牌個性化服務實力，也成為吸引藏家目光的藝術品。

Aston Martin 推出全球唯一 Palm Beach 特仕版 DB12 Volante

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：AstonMartinDB12Volante敞篷GT跑車汽車新車PalmBeachEdtion客製化超跑

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