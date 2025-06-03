全球唯一！Aston Martin「DB12敞篷跑車客製化特仕版」登陸美國

圖文／7Car 小七車觀點

英國超豪華性能車品牌 Aston Martin，透過旗下量身訂製部門 Q by Aston Martin，攜手美國經銷商 Aston Martin Palm Beach，正式發表全球僅此一輛的 Palm Beach Edition DB12 Volante。這款敞篷 GT 跑車在外觀與內裝均融入濃厚的海濱生活風格，展現品牌工藝與創意結合的極致表現。

外觀方面，Palm Beach Edition DB12 Volante 採用名為「Frosted Glass Blue」的專屬藍色塗裝，獨特的玻璃片漆料在陽光下呈現閃爍光澤，靈感來自佛州南部陽光海岸。前分流器、側裙與後保桿上則以 Club Sport White 白色條紋點綴，進一步凸顯跑車動感比例，車輪則選用亮黑鑽石切割五輻式設計，增添視覺張力。

內裝設計亦充分展現訂製工藝。車艙內採用以航海風格為靈感的雙色皮革組合，Aurora Blue 與 Ivory 白色皮革之間以 Spicy Red 紅色縫線作為對比。椅背、中央扶手與門檻皆繡有棕櫚葉圖騰，鋁合金門檻飾板亦刻有相同圖案，體現主題一致性。中控台與座椅背後則選用開孔式 Linear Light Olive Ash 橄欖木飾板，紋理對稱如書頁，呼應棕櫚木的自然質感。

設計細節更進一步延伸至整體主題，包括車門側飾條採用特殊工法雕刻出棕櫚葉風格造型，而儀表板皮革上則壓印 Palm Beach 的經緯度座標，彰顯地點專屬性。座椅背部木飾上還鑲有刻有「Palm Beach」字樣的金屬飾片，細節講究，體現高端訂製精神。

Aston Martin 美洲區總裁 Pedro Mota 表示：「這台 DB12 Volante 不僅展現了 Palm Beach 的優雅氛圍，更體現了 Aston Martin 獨有的精緻工藝與高性能本質。透過 Q by Aston Martin 的專屬訂製計畫，更多車主將有機會打造獨一無二的個人座駕。」此一特仕車不僅彰顯品牌個性化服務實力，也成為吸引藏家目光的藝術品。