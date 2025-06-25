歐洲車廠董事長爆「25％↑工程人力只為應付法規」！成本增新車更貴

圖文／7Car 小七車觀點

對車廠工程團隊來說，開發一款全新車型本來就不容易，若目標市場是歐洲，那現階段的難度更是加倍。從排放、噪音到安全標準，歐盟在各項車輛規範上的嚴苛程度，在全球幾乎是數一數二，也讓開發成本與時間同步拉高。

▲Stellantis 董事長 John Elkann 開發新車型有超過 25% 的人力時間，都花在因應歐盟各種合規規定上。

Stellantis 董事長 John Elkann 最近接受《Automotive News Europe》訪問時就語出驚人，表示目前集團旗下的工程師有超過 25% 的人力時間，都花在因應歐盟各種合規規定上，「這些並不會直接為車輛產品增加價值。」

而且照目前法規演進的趨勢來看，狀況可能只會愈來愈糟。Elkann 指出，到了 2030 年以前，歐洲市場的新車將必須符合超過 120 項全新法規，其中最具挑戰性的，就是碳排放限制。

歐盟訂下的標準是：2025 年到 2029 年期間，整體車款平均排放需壓低至 93.6g/km，已較前期降低 15%。更嚴格的是下一階段：2030 年至 2034 年平均需再降到 49.5g/km，2035 年起甚至不得銷售有排放的燃油車。以此推估，歐洲市場的新車將全面邁入零碳排未來。

在這波愈來愈緊縮的法規浪潮下，受衝擊的不僅是高性能跑車，連入門小車市場也正快速萎縮。Elkann 指出，為了應付法規所需的研發與生產成本拉高，使得平價小車的存在越來越困難。

以 2019 年為例，歐洲市場一年還能賣出超過 100 萬輛、售價低於 1.5 萬歐元的車款；但到了今天，這個數字卻縮水至僅剩 10 萬輛左右。像 VW up!、Skoda Citigo、SEAT Mii 等熟悉的小車陸續退場，就是活生生的例子。

為了回應這樣的轉變，Elkann 認為歐盟應該效仿日本的做法，建立屬於自己的「E-Car 分級制度」，就像日本的 kei car（輕自動車）一樣。這類車款雖然小巧，但擁有明確的法規與稅制優惠，在日本新車市場的佔比甚至超過 40%。

其實不只 Stellantis，前 Renault 執行長 Luca de Meo 今年初也曾呼籲，歐洲市場需要更多輕量化的電動小車，「每天開著一台 2.5 噸重的電動車上下班，怎麼看都不環保。」

儘管市場上 Crossover 越來越受歡迎，但事實證明，小車依然有需求。以 Renault 旗下平價品牌 Dacia 為例，就靠著 Sandero、Duster 等入門車款，拿下超過 5% 的歐洲市佔率。即便是體型較大的 Bigster，也僅約 1,400 公斤（約 3,086 磅），算是輕量化代表。

現階段看來，法規所導致的造車成本拉高，反而可能讓更多人選擇繼續開舊車、不換新車，與電動化、低碳排的政策原意背道而馳。

如果能在小車領域放寬部分規範，讓車廠在入門市場有更多彈性，或許才有機會平衡環保目標與大眾消費力。不過，以目前歐盟法規愈加嚴格的傾向來看，這樣的轉向，可能還要等上一段時間。