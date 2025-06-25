比亞迪傳合資賓士進軍台灣　裕隆遭內外夾擊

▲由於消費者期待「雙稅雙降」致使買氣停滯，台灣新車買氣跟著「霜降」。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

翻開前5個月的車市成績單，不僅銷量硬生生跌了14％，光5月單月就跌了超過24四％。「雙稅政策未定，恐讓買氣一路凍下去，今年國內新車銷量恐會跌破40萬台，創10年來新低。」資深車界人士嘆了口氣說。

「最近車市真的太慘了！」一位汽車經銷商搖著頭說。原因無他，又是美國總統川普惹的禍！由於消費者期待關稅、貨物稅可能出現「雙稅雙降」的預期心理，導致國內車市買氣跟著出現「霜降」。

同時間，近期市場也傳出殺價聲連連的中國電動車霸主比亞迪，將繞道泰國以豪華品牌騰勢（與賓士合資納歸比亞迪）整車進口台灣，不僅挑戰官方防堵中國整車進口的底線，也引爆新一波車市殺價戰的緊張氣氛。

外有強敵比亞迪叩關，內有雙稅未定導致急凍的車市寒冬，還要替關稅調降受重擊的國產車找出路。身為國內汽車製造業龍頭，也是國產車銷售大戶的裕隆集團成為海嘯第一排。

曾是國家女籃隊長的裕隆集團執行長嚴陳莉蓮，再度以隊長之姿，運籌帷幄調度集團資源，不僅重用老將，同時也拔擢年輕新秀，將各子公司視作一個個戰鬥群，以「打團體戰」的方式，來快速因應市場變局。

至於要如何面對目前雙稅未定造成的車市急凍？「集團內部持續滾動檢討，沙盤推演各種可能，但沒有時間沮喪，想得都是如何調整產能、開發新品，還是要達成年度目標，這也是集團面對挑戰的傳統精神。」中華車總經理曾鑫城對本刊透露。



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