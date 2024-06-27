「李多慧愛車Casper」出電動版了！單馬達、雙車型　台灣有望導入

▲影片來源：Hyundai

記者林鼎智／綜合報導

Hyundai（現代）推出新款小型電動休旅Inster！該車其實就是Casper的電動版本，在南韓當地車名為Casper Electric（以下簡稱Casper EV），不僅改採單馬達電動動力，軸距更長、配備也更好，最重要的是Casper EV不同於燃油版只在南韓販售，之後將以全球戰略車款於歐洲、中東、亞太等市場上市，因此台灣也很有機會導入販售。

▲李多慧愛車Casper也有電動版了！Hyundai推出Casper Electric，並且將是全球戰略車款（海外車名為Inster），有望導入台灣販售。（圖／翻攝自Hyundai，以下同）



新Casper EV車長3,825mm、車寬1,610mm、車高1,575mm，軸距2,580mm，比汽油版長230mm、軸距多180mm，尺碼介於Suzuki Ignis與福斯T-Cross之間。外觀也頗為相似，並具有15-17吋輪圈、前後LED燈組，Hyundai還推出Casper EV Cross版本，具有更粗獷、戶外的視覺風格。

▲Casper EV比汽油版軸距更長，尺碼介於Suzuki Ignis與福斯T-Cross之間，提供15-17吋輪圈。



內裝方面，Casper EV採雙10.25吋數位儀表、中控螢幕，另外也配備手機無線充電、64色氣氛燈、天窗、雙前座加熱功能，並具有Hyundai Smart Sense駕駛輔助系統。全車座椅皆可向前傾倒，第2排座椅也有前後滑移功能，後行李廂自280／351公升起跳。

▲車內採雙10.25吋數位儀表、中控螢幕，並標配Hyundai Smart Sense、V2L外接供電，全車座椅還可前傾收折，並具有第2排前後滑移功能。



電動動力上，Casper EV入門採單馬達、42kWh鋰電池，具有95匹／15公斤米扭力，續航力為300公里；而Long Range車型則具有113匹、49kWh鋰電池，WLTP最大續航力達355公里，並且在120kW直流快充下，可在30分鐘完成10-80%充電，並且具有V2L外部電源供應功能。

新Casper EV預計在今年夏季在南韓開賣，並陸續於歐洲、中東、亞太市場上市，售價則尚未公布，但預料將成為Hyundai品牌最親民的電動車。

▲Casper EV皆採單馬達，共有2種輸出與電池容量，最大續航力可達355公里。